В Украине упростили получение лицензий на автомобильные перевозки — Finance.ua

В Украине упростили получение лицензий на автомобильные перевозки
С 6 апреля в Украине упростят и оцифруют процедуру получения лицензии на все виды автомобильных перевозок на период действия военного положения.
Об этом сообщил в Telegram замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.
Для всех видов лицензий вдвое сокращен объем необходимых для получения лицензии документов; отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы; отменена подача документов о наличии материально-технической базы и наличии договоров.
Срок рассмотрения заявки на получение лицензии по новой процедуре сокращен с 10 до 1-3 дней.
Упрощение процедуры будет касаться получения лицензий на:
внутренние перевозки пассажиров автобусами;
внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
международные перевозки пассажиров автобусами;
международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и отходов).
Автоматизированная электронная система приема заявок на получение соответствующих лицензий заработает с 13 апреля. Получить лицензию можно будет в информационной системе «ШЛЯХ» Государственной службы безопасности на транспорте.
Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и публикуются на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте.
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