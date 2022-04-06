В Украине упростили получение лицензий на автомобильные перевозки — Finance.ua

В Украине упростили получение лицензий на автомобильные перевозки

Сегодня 21:04 — Казна и Политика

В Украине упростили получение лицензий на автомобильные перевозки

С 6 апреля в Украине упростят и оцифруют процедуру получения лицензии на все виды автомобильных перевозок на период действия военного положения.

Об этом сообщил в Telegram замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

Для всех видов лицензий вдвое сокращен объем необходимых для получения лицензии документов; отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы; отменена подача документов о наличии материально-технической базы и наличии договоров.

Срок рассмотрения заявки на получение лицензии по новой процедуре сокращен с 10 до 1-3 дней.

Упрощение процедуры будет касаться получения лицензий на:

внутренние перевозки пассажиров автобусами;

внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;

международные перевозки пассажиров автобусами;

международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;

международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и отходов).

Автоматизированная электронная система приема заявок на получение соответствующих лицензий заработает с 13 апреля. Получить лицензию можно будет в информационной системе «ШЛЯХ» Государственной службы безопасности на транспорте.

Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и публикуются на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте.

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