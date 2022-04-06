В Украине упростили получение лицензий на автомобильные перевозки — Finance.ua
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В Украине упростили получение лицензий на автомобильные перевозки

Сегодня 21:04Казна и Политика
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В Украине упростили получение лицензий на автомобильные перевозкиВ Украине упростили получение лицензий на автомобильные перевозки
С 6 апреля в Украине упростят и оцифруют процедуру получения лицензии на все виды автомобильных перевозок на период действия военного положения.
Об этом сообщил в Telegram замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.
Для всех видов лицензий вдвое сокращен объем необходимых для получения лицензии документов; отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы; отменена подача документов о наличии материально-технической базы и наличии договоров.
Срок рассмотрения заявки на получение лицензии по новой процедуре сокращен с 10 до 1-3 дней.
Упрощение процедуры будет касаться получения лицензий на:
  • внутренние перевозки пассажиров автобусами;
  • внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
  • международные перевозки пассажиров автобусами;
  • международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;
  • международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и отходов).
Автоматизированная электронная система приема заявок на получение соответствующих лицензий заработает с 13 апреля. Получить лицензию можно будет в информационной системе «ШЛЯХ» Государственной службы безопасности на транспорте.
Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и публикуются на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте.
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По материалам: НВ
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