В Украине упростили маркировку импортных продуктов питания — Finance.ua
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В Украине упростили маркировку импортных продуктов питания

Сегодня 15:29Казна и Политика
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В Украине упростили маркировку импортных продуктов питанияВ Украине упростили маркировку импортных продуктов питания
Кабинет Министров Украины упростил требования к маркировке импортных продуктов питания, чтобы их можно было быстрее ввезти во время военного положения.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
«Речь идет о смягчении ряда требований к операторам рынка, которые ввозят продукцию в Украину», — говорится в сообщении.
В частности:
  • поставщики пищевой продукции могут не указывать информацию о продукте на государственном языке. Партия товара должна обязательно сопровождаться данными на украинском языке;
  • маркировку продуктов питания и кормов, которые пересылаются в качестве гуманитарной помощи, разрешается осуществлять на языке импортера;
  • операторы рынка при закрытии своих предприятий могут использовать остатки упаковки или тары на других мощностях, производящих аналогичные пищевые продукты и корма.
«Ослабление требований к импортерам позволит быстрее поставлять украинцам продукты, в которых они больше всего нуждаются. Обеспечение населения всем необходимым должно происходить бесперебойно при любых условиях, и это — приоритетная задача Правительства», — говорится в сообщении.
По материалам: УНН
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