В Украине упростили маркировку импортных продуктов питания — Finance.ua

«Речь идет о смягчении ряда требований к операторам рынка, которые ввозят продукцию в Украину», — говорится в сообщении.
В частности:
поставщики пищевой продукции могут не указывать информацию о продукте на государственном языке. Партия товара должна обязательно сопровождаться данными на украинском языке;
маркировку продуктов питания и кормов, которые пересылаются в качестве гуманитарной помощи, разрешается осуществлять на языке импортера;
операторы рынка при закрытии своих предприятий могут использовать остатки упаковки или тары на других мощностях, производящих аналогичные пищевые продукты и корма.
«Ослабление требований к импортерам позволит быстрее поставлять украинцам продукты, в которых они больше всего нуждаются. Обеспечение населения всем необходимым должно происходить бесперебойно при любых условиях, и это — приоритетная задача Правительства», — говорится в сообщении.