В Украине упростили маркировку импортных продуктов питания — Finance.ua

В Украине упростили маркировку импортных продуктов питания

Сегодня 15:29 — Казна и Политика

В Украине упростили маркировку импортных продуктов питания

Кабинет Министров Украины упростил требования к маркировке импортных продуктов питания, чтобы их можно было быстрее ввезти во время военного положения.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

«Речь идет о смягчении ряда требований к операторам рынка, которые ввозят продукцию в Украину», — говорится в сообщении.

В частности:

поставщики пищевой продукции могут не указывать информацию о продукте на государственном языке. Партия товара должна обязательно сопровождаться данными на украинском языке;

маркировку продуктов питания и кормов, которые пересылаются в качестве гуманитарной помощи, разрешается осуществлять на языке импортера;

операторы рынка при закрытии своих предприятий могут использовать остатки упаковки или тары на других мощностях, производящих аналогичные пищевые продукты и корма.

«Ослабление требований к импортерам позволит быстрее поставлять украинцам продукты, в которых они больше всего нуждаются. Обеспечение населения всем необходимым должно происходить бесперебойно при любых условиях, и это — приоритетная задача Правительства», — говорится в сообщении.

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