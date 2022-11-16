В Украине существенно сократилось количество вакансий: какие профессии в Топ-5 — Finance.ua

В Украине существенно сократилось количество вакансий: какие профессии в Топ-5 Сегодня 08:01 — Личные финансы

В Украине существенно сократилось количество вакансий: какие профессии в Топ-5

Количество вакансий, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины, за январь-октябрь текущего года сократилось на 55,9%.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой занятости

Так, в течение января-октября 2022 года соискателям предлагалось в общей сложности 357,6 тыс. вакансий против 640 тыс. в прошлом году.

На 1 ноября Служба занятости имела на учете более 32,3 тыс. предложений для трудоустройства. В то время как на аналогичную дату годом ранее эта цифра равнялась 70,3 тыс. предложений.

В пятерке самых востребованных водители, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, подсобные рабочие и бухгалтеры.

В то же время статус безработного на 1 ноября имели более 239 тыс. украинцев, из которых ранее работали 214 тыс. человек.

Больше всего безработных зафиксировано среди бывших работников сферы торговли (48,7 тыс.), перерабатывающей промышленности (35 тыс.), госуправления (24,7 тыс.).

На одну вакансию претендуют 7,4 человека.

Согласно обнародованным данным, динамика регистрации вакансий, начиная с лета, демонстрирует постепенное возобновление спроса на работников.

Справка Finance.ua:

в следующем году правительство вводит новые программы компенсаций работодателям за трудоустройство некоторых категорий населения, что позволит активизировать ситуацию на рынке труда;

Министерство экономики ожидает, что к концу 2022 года в Украине будет примерно 2,6 миллиона безработных, что почти вдвое больше, чем в 2021 году.



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Укрінформ По материалам:

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