В Украине стартует проект «Дунайский зерновой путь» — Finance.ua

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В Украине стартует проект «Дунайский зерновой путь»

Аграрный рынок
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В Украине стартует проект «Дунайский зерновой путь»
В Украине стартует проект «Дунайский зерновой путь»
ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) отреагировало на выход россии из соглашения о «зерновом коридоре» запуском проекта «Дунайский зерновой путь».
Об этом сообщает генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в Фейсбуке.
«Еще летом мы предполагали, что россия может в любой момент попытаться сорвать „Зерновую инициативу“. Поэтому упорно и системно развивали наш проект „Дунайский зерновой путь“. В частности, УДП инвестировало в создание собственной перевалки зерновых. Мы также договорились с нашими румынскими партнерами — группой компаний TTS — о более быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы. Наш Дунайский зерновой путь уже начинает работать», — отметил Москаленко.
По его словам, речь идет о «безопасной и гарантированной доставке аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется УДП».
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Гендиректор УДП уточнил, что за счет более быстрого процесса погрузки и разгрузки среднее время разгрузки каравана сократится примерно на 30%. Владельцам груза уже не придется нести финансовые потери вследствие длительных ожиданий в очереди у терминала.
Отмечается, что важная составляющая проекта — оснащение судов системами онлайн контроля, видеонаблюдения и увеличения количества судоводителей в экипаже. Это существенно увеличивает эффективность работы флота. По нашим прогнозам, в будущем баржевый караван сможет совершать до двух рейсов в месяц.
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На втором этапе реализации проекта «Дунайский зерновой путь» предполагается строительство новых барж, ведь мы фактически исчерпали возможность увеличения «тоннажа». Кроме того, уже в ближайшее время начинается модернизация тяги — капитальный ремонт самоходного флота с заменой двигателей.
Москаленко констатировал, что руководство Министерства инфраструктуры принципиально поддержало наши предложения. УДП предлагает направить в программы развития львиную долю прибыли в этом году (после уплаты налогов и дивидендов). Ведь ситуация требует быстрых действий и конкретных результатов.

Справка Finance.ua:

  • 22 июля в Стамбуле по предложению ООН Турция и генсекретарь ООН подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный»;
  • 29 октября российская федерация заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы, обосновав свое решение атакой на корабли черноморского флота в Севастопольской бухте, в которой она обвинила Украину и Великобританию.
По материалам:
Укрінформ
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