В Украине стало больше «белых» нотариусов: топ регионов, где их больше всего — Finance.ua

В Украине стало больше «белых» нотариусов: топ регионов, где их больше всего Сегодня 13:01 — Казна и Политика

В Украине стало больше «белых» нотариусов: топ регионов, где их больше всего

Украинский нотариат почти полностью восстановился.

Об этом пишет Опендатабот.

Так, по данным Минюста, по состоянию на конец лета в Украине имеют лицензию на совершение нотариальных действий 6075 специалистов, а работать в полной мере, в частности, с отчуждением ценных активов и недвижимости могут 5693 специалиста.

После начала полномасштабного вторжения доступ нотариусов к реестрам возобновлялся постепенно — с начала мая. Тогда в «белом» списке Минюста было только 2 832 специалиста, которые могли фиксировать дела, связанные с ценным имуществом. Для сравнения, накануне Большой войны лицензию имел 6541 нотариус.

Только за первый месяц количество работающих специалистов выросло более чем в 1,5 раза — на 59%. До конца 2022 года свою работу возобновляло все больше нотариусов — так, по состоянию на январь текущего года в перечне насчитывалось 5512 специалистов.

Сейчас можно предположить, что большинство нотариусов, которые хотели и имели возможность вернуться к работе, уже это сделали. Так, с начала 2023 года количество работающих специалистов выросло всего на 3%.

Инфографика: Опендатабот

Пятая часть всех нотариусов, работающих в Украине во время большой войны, приходится на Киев — 1 230 специалистов. По сравнению с началом полномасштабного вторжения, их количество возросло почти в четыре раза. Среди регионов Украины в топ-3 попали также Днепр (467 специалистов) и Львов (434).

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

с самого начала полномасштабного вторжения в работе нотариусов произошел ряд перемен. Так, в частности, первое время не работали государственные реестры, а после открытия возобновление доступа для нотариусов происходило постепенно;

некоторые ограничения остаются до сих пор: так, не всем нотариусам во время военного положения разрешено совершать нотариальные действия по ценному имуществу. Заверение договоров осуществляется исключительно специалистами, включенными в утвержденный Минюстом перечень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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