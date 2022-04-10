В Украине создали сервис поиска жилья для людей, спасающихся от войны — Finance.ua

В Украине создали сервис поиска жилья для людей, спасающихся от войны

Сегодня 15:30 — Личные финансы

Команда волонтеров ИТ-сообщества совместно с Министерством развития общин и территорий и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины создала сервис поиска жилья в Украине для людей, которые спасаются от войны — «Допомагай».

Сервис позволяет разместить или найти информацию о жилье на сайте — https://shelter.dopomagai.org или по номеру горячей линии 0(800)332238 (бесплатно по Украине).

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Операторы сервиса регулярно обзванивают объявления, чтобы проверить их актуальность.

Также пользователи «Допомагай» могут оставить отзыв или жалобу, которую операторы колл-центра проверяют вручную, что позволяет избежать неприятных ситуаций и заблокировать мошенников.

Справка Finance.ua:

ранее в Нацбанке предупредили об одной из самых популярных афер во время военного положения — фейковые объявления об аренде жилья . Так, мошенники предлагают в аренду переселенцам жилье в безопасных регионах и просят внести предоплату на карту, а после получения средств исчезают;

. Так, мошенники предлагают в аренду переселенцам жилье в безопасных регионах и просят внести предоплату на карту, а после получения средств исчезают; сервис для аренды домов Airbnb решил поддержать тех, кто уехал из родного дома из-за войны. Теперь у каждого гражданина есть возможность получить купон на сумму от 1000 до 2000 евро , которым можно оплатить проживание. Рассказываем, где можно подать заявку на получение ваучера и как правильно заполнить специальную форму;



, которым можно оплатить проживание. Рассказываем, где можно подать заявку на получение ваучера и как правильно заполнить специальную форму; Кабмину, местным властям и военной администрации предлагают предоставить возможность фиксировать цены в отдельно взятых регионах, в том числе стоимость аренды жилья.



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