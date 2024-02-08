В Украине создадут унифицированную методику закупок для гражданских проектов в восстановлении — Finance.ua

В Украине создадут унифицированную методику закупок для гражданских проектов в восстановлении Сегодня 21:33

В Украине планируется создать унифицированную методику по закупке сопутствующих услуг и работ в гражданском строительстве в проектах восстановления. Работу по разработке новых стандартов закупок будут проводить вместе с участниками рынка, включая архитекторов, инженеров, представителей проектных и экспертных организаций.

Об этом сообщает председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, разработку методики будет проводить Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, поскольку у них уже есть успешный опыт формирования методики закупки работ по строительству. Впрочем, непосредственная работа над новыми стандартами будет совместной — вместе с рынком и профильными специалистами, поэтому уже скоро сформируют команду экспертов.

«Мы все прекрасно понимаем, насколько важны вопросы качества и полноты проектной документации, соблюдение стандартов при проектировании и непосредственном строительстве, а также тщательность технических обследований. При этом, чтобы привлечь лучших специалистов к важным проектам, государству действительно необходима прозрачная, унифицированная и понятная закупки сопутствующих услуг и работ в гражданском строительстве», — сказала Шуляк.

Она подчеркнула: новые стандарты восстановления Украины необходимо создавать вместе с урбанистическим и архитектурным сообществом. Поэтому для поиска общих точек соприкосновения и первых шагов дорожной карты сотрудничества государства и профессиональной среды состоялась встреча с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.

«Нам нужно помнить, что в будущем эффективная коммуникация между профильными государственными учреждениями и архитекторами помогла бы наладить эффективное сотрудничество. Поэтому нужно создавать новые правила, благодаря которым будут повышаться качество услуг и экспертизы в отрасли», — подчеркнула Шуляк.

Нардеп также отметила, что любая монополия узкого круга лиц на госзаказ недопустима, ведь к проектированию во время восстановления украинских городов и сел должны иметь возможность приобщаться все профессионалы на равных условиях и принципах. Речь идет о вовлечении в грамотное восстановление страны ведущих архитектурных бюро и самостоятельных талантливых архитекторов.

Напомним, с марта 2024 года заработает цифровая экосистема восстановления Украины DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), которая позволит запустить восстановление по полной — осуществлять управление проектами восстановления и проводить их мониторинг от этапа отбора до завершения реализации.

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