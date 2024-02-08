В Украине создадут унифицированную методику закупок для гражданских проектов в восстановлении — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине создадут унифицированную методику закупок для гражданских проектов в восстановлении

19
В Украине планируется создать унифицированную методику по закупке сопутствующих услуг и работ в гражданском строительстве в проектах восстановления. Работу по разработке новых стандартов закупок будут проводить вместе с участниками рынка, включая архитекторов, инженеров, представителей проектных и экспертных организаций.
Об этом сообщает председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
По ее словам, разработку методики будет проводить Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, поскольку у них уже есть успешный опыт формирования методики закупки работ по строительству. Впрочем, непосредственная работа над новыми стандартами будет совместной — вместе с рынком и профильными специалистами, поэтому уже скоро сформируют команду экспертов.
«Мы все прекрасно понимаем, насколько важны вопросы качества и полноты проектной документации, соблюдение стандартов при проектировании и непосредственном строительстве, а также тщательность технических обследований. При этом, чтобы привлечь лучших специалистов к важным проектам, государству действительно необходима прозрачная, унифицированная и понятная закупки сопутствующих услуг и работ в гражданском строительстве», — сказала Шуляк.
Она подчеркнула: новые стандарты восстановления Украины необходимо создавать вместе с урбанистическим и архитектурным сообществом. Поэтому для поиска общих точек соприкосновения и первых шагов дорожной карты сотрудничества государства и профессиональной среды состоялась встреча с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.
«Нам нужно помнить, что в будущем эффективная коммуникация между профильными государственными учреждениями и архитекторами помогла бы наладить эффективное сотрудничество. Поэтому нужно создавать новые правила, благодаря которым будут повышаться качество услуг и экспертизы в отрасли», — подчеркнула Шуляк.
Нардеп также отметила, что любая монополия узкого круга лиц на госзаказ недопустима, ведь к проектированию во время восстановления украинских городов и сел должны иметь возможность приобщаться все профессионалы на равных условиях и принципах. Речь идет о вовлечении в грамотное восстановление страны ведущих архитектурных бюро и самостоятельных талантливых архитекторов.
Напомним, с марта 2024 года заработает цифровая экосистема восстановления Украины DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), которая позволит запустить восстановление по полной — осуществлять управление проектами восстановления и проводить их мониторинг от этапа отбора до завершения реализации.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.