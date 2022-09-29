В Украине создадут офис Продовольственной организации ООН — Finance.ua

В Украине создадут офис Продовольственной организации ООН Сегодня 09:13

В Украине будет создан Проектный офис Продовольственной организации ООН. Подписание соответствующего соглашения между Кабинетом Министров Украины и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН — FAO правительство согласует сегодня.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Создание такого офиса позволит увеличить оказание гуманитарной помощи украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, расширит программы поддержки украинских сельхозпроизводителей, станет предпосылкой более тесной координации в вопросах зернового экспорта и в перспективе будет способствовать росту украинского экспорта.

Справка Finance.ua:

Кто из пенсионеров может получить помощь от ООН.

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