В Украине соберут рекордный урожай гречки — Finance.ua

В Украине соберут рекордный урожай гречки 10.10.2023, 02:15 — Аграрный рынок

В Украине соберут рекордный урожай гречки

В Украине в этом году ожидается рекордный урожай гречихи. Цены должны снизиться, но отвергать фактор дорогостоящей доработки, логистики, упаковки тоже не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики

По данным пресс-службы, на первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тыс. тонн гречки, и это еще не конец сбора. В прошлом году было собрано около 148 тыс. тонн.

Как сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, весной сельхозтоваропроизводители увеличили площадь посева гречки по сравнению с прошлым годом на 20 тыс. га до 141,5 тыс. га. Это самая большая площадь за все годы независимости Украины, засеянная этой культурой.

«По урожайности имеем тоже лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, прошлогодний с примерно такой же доли площадей составлял 1,22 т/га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собирать рекордный урожай гречки», — сказал Высоцкий.

Он добавил, что это будет способствовать снижению конечных цен на крупу, но игнорировать фактор дорогостоящей доработки, логистики, упаковки тоже не стоит.

Цены на гречку в Украине

В августе 2023 года гречка в Украине подешевела до довоенного уровня. Средние потребительские цены на гречневую крупу в Украине уменьшились до 45,6 грн/кг. Это на 6,3% меньше 48,7 грн/кг — уровень цены на гречку в феврале 2022 года, то есть в начале войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.