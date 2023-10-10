В Украине соберут рекордный урожай гречки — Finance.ua

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В Украине соберут рекордный урожай гречки

Аграрный рынок
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В Украине соберут рекордный урожай гречки
В Украине соберут рекордный урожай гречки
В Украине в этом году ожидается рекордный урожай гречихи. Цены должны снизиться, но отвергать фактор дорогостоящей доработки, логистики, упаковки тоже не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
По данным пресс-службы, на первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тыс. тонн гречки, и это еще не конец сбора. В прошлом году было собрано около 148 тыс. тонн.
Как сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, весной сельхозтоваропроизводители увеличили площадь посева гречки по сравнению с прошлым годом на 20 тыс. га до 141,5 тыс. га. Это самая большая площадь за все годы независимости Украины, засеянная этой культурой.
«По урожайности имеем тоже лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, прошлогодний с примерно такой же доли площадей составлял 1,22 т/га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собирать рекордный урожай гречки», — сказал Высоцкий.
Он добавил, что это будет способствовать снижению конечных цен на крупу, но игнорировать фактор дорогостоящей доработки, логистики, упаковки тоже не стоит.

Цены на гречку в Украине

В августе 2023 года гречка в Украине подешевела до довоенного уровня. Средние потребительские цены на гречневую крупу в Украине уменьшились до 45,6 грн/кг. Это на 6,3% меньше 48,7 грн/кг — уровень цены на гречку в феврале 2022 года, то есть в начале войны.
По материалам:
РБК-Україна
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