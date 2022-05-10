В Украине снова увеличили лимит необлагаемого налога на ввоз посылок из-за границы — Finance.ua
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В Украине снова увеличили лимит необлагаемого налога на ввоз посылок из-за границы

Сегодня 12:00Личные финансы
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В Украине снова увеличили лимит необлагаемого налога на ввоз посылок из-за границыВ Украине снова увеличили лимит необлагаемого налога на ввоз посылок из-за границы
На прошлой неделе незамеченным осталось одно крайне важное событие, касающееся налогообложения международных почтовых отправлений — с 30 апреля порог безналогового их ввоза повысился до 150 евро. Новые правила вступили в силу вместе с Законом № 1998.
Что изменилось? До сих пор для обычных физлиц не облагаемый налогом минимум при пересылке товаров в отправлениях составлял 100 евро.
  • Напомним, Рада приняла соответствующие изменения по увеличению лимита 25 января, и вот сейчас они вступили в силу.
  • В то же время можно вспомнить, что летом 2019 года лимит был снижен со 150 евро до 100 евро, так что фактически украинцам вернули необлагаемый ввоз посылок до 150 евро.
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Кроме возврата лимита 150 евро, усовершенствовано администрирование налогов по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях:
  • Во-первых, установлена одинаковая стоимость не облагаемых НДС и пошлиной товарных отправлений как для бизнеса, так и для населения. Значительно упрощается исчисление растаможки — она составит 32% от суммы, превышающей лимит 150 евро. Например, если стоимость содержимого посылки составляет 200 евро, то растаможка будет (200-150)*32%=16 евро.
  • Во-вторых, упрощена уплата налога операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиков в случае декларирования товаров с применением соответствующих электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений.
Что это даст? Эти изменения, как ожидается, будут способствовать ускорению выполнения таможенных формальностей, а также позволят автоматизировать таможенный контроль и оформление отправлений посредством обмена информацией с электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений.
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Несколько украинских почтовых операторов, предоставляющих услуги форвардинга, уже подтвердили увеличение лимитов в рассылках своим клиентам. Среди них Ukraine-express и Meest.

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По материалам: ITC.ua
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