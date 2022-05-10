В Украине снова увеличили лимит необлагаемого налога на ввоз посылок из-за границы — Finance.ua

В Украине снова увеличили лимит необлагаемого налога на ввоз посылок из-за границы

Сегодня 12:00 — Личные финансы

В Украине снова увеличили лимит необлагаемого налога на ввоз посылок из-за границы

На прошлой неделе незамеченным осталось одно крайне важное событие, касающееся налогообложения международных почтовых отправлений — с 30 апреля порог безналогового их ввоза повысился до 150 евро. Новые правила вступили в силу вместе с Законом № 1998.

Что изменилось? До сих пор для обычных физлиц не облагаемый налогом минимум при пересылке товаров в отправлениях составлял 100 евро.

Напомним, Рада приняла соответствующие изменения по увеличению лимита 25 января, и вот сейчас они вступили в силу.

В то же время можно вспомнить, что летом 2019 года лимит был снижен со 150 евро до 100 евро, так что фактически украинцам вернули необлагаемый ввоз посылок до 150 евро.



Кроме возврата лимита 150 евро, усовершенствовано администрирование налогов по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях:

Во-первых, установлена одинаковая стоимость не облагаемых НДС и пошлиной товарных отправлений как для бизнеса, так и для населения. Значительно упрощается исчисление растаможки — она составит 32% от суммы, превышающей лимит 150 евро. Например, если стоимость содержимого посылки составляет 200 евро, то растаможка будет (200-150)*32%=16 евро.

Во-вторых, упрощена уплата налога операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиков в случае декларирования товаров с применением соответствующих электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений.

Что это даст? Эти изменения, как ожидается, будут способствовать ускорению выполнения таможенных формальностей, а также позволят автоматизировать таможенный контроль и оформление отправлений посредством обмена информацией с электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений.

Несколько украинских почтовых операторов, предоставляющих услуги форвардинга, уже подтвердили увеличение лимитов в рассылках своим клиентам. Среди них Ukraine-express и Meest.

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