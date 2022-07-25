В Украине сформированы продовольственные резервы для поставок на деоккупированные территории — Минагрополитики — Finance.ua
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В Украине сформированы продовольственные резервы для поставок на деоккупированные территории — Минагрополитики

Казна и Политика
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В Украине сформированы продовольственные резервы для поставок на деоккупированные территории — Минагрополитики
В Украине сформированы продовольственные резервы для поставок на деоккупированные территории — Минагрополитики
При каждой областной администрации, территории которой временно захвачены россией, сформированы продовольственные резервы для обеспечения жителей продуктами после деоккупации этих территорий.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
«На сегодняшний день при каждой ОВА, территории которой временно находятся под оккупацией, заготовлены базовые продуктовые наборы и сформированы продовольственные резервы, чтобы после деоккупации сразу же обеспечить жителей этих областей продовольствием. Это Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Харьковские области», — говорится в сообщении.
В Минагро напомнили, что в начале марта на бюджетные средства начались закупки продовольственных товаров отечественного производства из списка критических товаров для потребления и передачи их населению.
«Товары закупались через местные военные администрации и использовались фактически для двух целей — раздачи внутренне перемещенным лицам во всех областях Украины, а также для формирования резерва на случай потенциального форс-мажора или блокирования того или иного региона», — прокомментировал первый заместитель Минагрополитики Тарас Высоцкий.
Отмечается, что базовый набор — это 12,5 кг продуктов долгосрочного хранения, включающих крупы, масло, консервы, молочные и мясные продукты, картофель, сухари, печенье.
Кроме того, в Украине утвержден план по обеспечению продуктовой безопасности в условиях военного положения. Он подразумевает мониторинг состояния продовольственной безопасности и сельскохозяйственной инфраструктуры в целом; оказание поддержки производителям пищевых продуктов; предоставление адресной помощи социально уязвимым категориям населения; централизованный контроль цен на продукты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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