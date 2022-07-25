В Украине сформированы продовольственные резервы для поставок на деоккупированные территории — Минагрополитики Сегодня 09:46 — Казна и Политика

В Украине сформированы продовольственные резервы для поставок на деоккупированные территории — Минагрополитики

При каждой областной администрации, территории которой временно захвачены россией, сформированы продовольственные резервы для обеспечения жителей продуктами после деоккупации этих территорий.

«На сегодняшний день при каждой ОВА, территории которой временно находятся под оккупацией, заготовлены базовые продуктовые наборы и сформированы продовольственные резервы, чтобы после деоккупации сразу же обеспечить жителей этих областей продовольствием. Это Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Харьковские области», — говорится в сообщении.

В Минагро напомнили, что в начале марта на бюджетные средства начались закупки продовольственных товаров отечественного производства из списка критических товаров для потребления и передачи их населению.

«Товары закупались через местные военные администрации и использовались фактически для двух целей — раздачи внутренне перемещенным лицам во всех областях Украины, а также для формирования резерва на случай потенциального форс-мажора или блокирования того или иного региона», — прокомментировал первый заместитель Минагрополитики Тарас Высоцкий.

Отмечается, что базовый набор — это 12,5 кг продуктов долгосрочного хранения, включающих крупы, масло, консервы, молочные и мясные продукты, картофель, сухари, печенье.

Кроме того, в Украине утвержден план по обеспечению продуктовой безопасности в условиях военного положения. Он подразумевает мониторинг состояния продовольственной безопасности и сельскохозяйственной инфраструктуры в целом; оказание поддержки производителям пищевых продуктов; предоставление адресной помощи социально уязвимым категориям населения; централизованный контроль цен на продукты.

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Укрінформ По материалам:

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