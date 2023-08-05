В Украине с 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов — Finance.ua

В Украине с 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов Сегодня 14:14 — Казна и Политика

В Украине с 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов

С 1 октября в Украине возвращаются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов.

Об этом рассказал в комментарии Украинскому Радио председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, член фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

«Что касается проверок налогоплательщиков, то хочу обратиться к предприятиям торговли по поводу установления кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены», — подчеркнул Гетманцев.

Речь идет о необходимости для предпринимателей применять регистраторы расчетных операций/программные регистраторы расчетных операций/ (РРО/ПРРО, «кассовый аппарат»). Возврат штрафов предусмотрел принятый Верховной Радой закон, вступивший в силу 1 августа нынешнего года.

Если говорить о плановых проверках бизнеса, то есть обычный контроль, который был до войны, уточнил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, то они возобновлены не в полном объеме: «Проверки касаются определенных групп налогоплательщиков. Это подакцизные товары: водка, табак, топливо, электроэнергия, банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес. На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия».

Что касается электронной акцизной марки, она заработает с 1 января 2026 года, добавил Гетманцев. Потому что там задействовано сложное программное обеспечение и немалые инвестиции.

Проверять использование РРО или ПРРО предпринимателями и штрафовать в случае выявления нарушений будет Государственная налоговая служба (ГНС). Штраф накладывают на каждую транзакцию без фискализации. Сумма штрафа зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений: первое нарушение — 100% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями; второе и последующие нарушения — 150% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями, напомнил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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