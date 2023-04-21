В Украине резко выросли продажи мотоциклов и мопедов — Finance.ua
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В Украине резко выросли продажи мотоциклов и мопедов

Технологии&Авто
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В марте украинцы приобрели 4,4 тысячи мотоциклов и мопедов. Это на 1366% больше, чем в марте-2022 и на 144% больше, чем в феврале этого года.
Среди общего количества 50,9% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 2240 штук. Таким образом, сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.
Около 1,7 тыс. сделок купли-продажи мототехники заключили на внутреннем рынке, что составило 38,3% от общего количества.
Только менее 11% были импортированы подержанными из-за границы (471 ед.).
Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке:
  1. Jawa 350 — 29 шт.
  2. Honda CB500 — 27 од.
  3. Lifan LF200 — 27 шт.
  4. Loncin LX250 — 25 шт.
  5. Bajaj Dominar 400 — 21 од.
  6. Geon Scrambler 250 — 20 шт.
  7. Lifan LF150 — 19 шт.
  8. Shineray XY250 — 19 од.
  9. Yamaha FZ-6 — 18 шт.
  10. Bajaj Pulsar NS200 — 17 шт.
Самые популярные новые мотоциклы и мопеды:
  1. Musstang MT125 — 172 шт.
  2. Spark SP125C — 115 од.
  3. Lifan LF175 — 109 шт.
  4. Bajaj Boxer BM 150 — 77 од.
  5. Spark SP200 — 74 шт.
  6. Viper V125 — 67 шт.
  7. Kovi 250 — 60 шт.
  8. Loncin LX250 — 56 од.
  9. Musstang MT110 — 55 шт.
  10. Musstang MT150 — 53 шт.
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По материалам:
MMR
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