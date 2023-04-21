В Украине резко выросли продажи мотоциклов и мопедов — Finance.ua

В Украине резко выросли продажи мотоциклов и мопедов
В марте украинцы приобрели 4,4 тысячи мотоциклов и мопедов. Это на 1366% больше, чем в марте-2022 и на 144% больше, чем в феврале этого года.
Среди общего количества 50,9% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 2240 штук. Таким образом, сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.
Около 1,7 тыс. сделок купли-продажи мототехники заключили на внутреннем рынке, что составило 38,3% от общего количества.
Только менее 11% были импортированы подержанными из-за границы (471 ед.).
Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке:
- Jawa 350 — 29 шт.
- Honda CB500 — 27 од.
- Lifan LF200 — 27 шт.
- Loncin LX250 — 25 шт.
- Bajaj Dominar 400 — 21 од.
- Geon Scrambler 250 — 20 шт.
- Lifan LF150 — 19 шт.
- Shineray XY250 — 19 од.
- Yamaha FZ-6 — 18 шт.
- Bajaj Pulsar NS200 — 17 шт.
Самые популярные новые мотоциклы и мопеды:
- Musstang MT125 — 172 шт.
- Spark SP125C — 115 од.
- Lifan LF175 — 109 шт.
- Bajaj Boxer BM 150 — 77 од.
- Spark SP200 — 74 шт.
- Viper V125 — 67 шт.
- Kovi 250 — 60 шт.
- Loncin LX250 — 56 од.
- Musstang MT110 — 55 шт.
- Musstang MT150 — 53 шт.
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