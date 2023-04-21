В Украине резко выросли продажи мотоциклов и мопедов — Finance.ua

В Украине резко выросли продажи мотоциклов и мопедов Сегодня 05:00 — Технологии&Авто

В марте украинцы приобрели 4,4 тысячи мотоциклов и мопедов. Это на 1366% больше, чем в марте-2022 и на 144% больше, чем в феврале этого года.

Среди общего количества 50,9% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 2240 штук. Таким образом, сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.

Около 1,7 тыс. сделок купли-продажи мототехники заключили на внутреннем рынке, что составило 38,3% от общего количества.

Только менее 11% были импортированы подержанными из-за границы (471 ед.).

Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке:

Jawa 350 — 29 шт. Honda CB500 — 27 од. Lifan LF200 — 27 шт. Loncin LX250 — 25 шт. Bajaj Dominar 400 — 21 од. Geon Scrambler 250 — 20 шт. Lifan LF150 — 19 шт. Shineray XY250 — 19 од. Yamaha FZ-6 — 18 шт. Bajaj Pulsar NS200 — 17 шт.

Самые популярные новые мотоциклы и мопеды:

Musstang MT125 — 172 шт. Spark SP125C — 115 од. Lifan LF175 — 109 шт. Bajaj Boxer BM 150 — 77 од. Spark SP200 — 74 шт. Viper V125 — 67 шт. Kovi 250 — 60 шт. Loncin LX250 — 56 од. Musstang MT110 — 55 шт. Musstang MT150 — 53 шт.

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MMR По материалам:

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