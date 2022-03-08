В Украине разрешили заключать брак с военнослужащим без его личного присутствия — Finance.ua

В Украине разрешили заключать брак с военнослужащим без его личного присутствия

Сегодня 21:33 — Казна и Политика

На время военного положения в Украине заключить брак с военнослужащим можно без его физического присутствия. Соответствующее постановление № 213 принял Кабинет министров.

Что для этого надо. Для этого жених должен написать заявление, которым он дает свое согласие вступить в брак. Непосредственный командир должен заверить документ и передать его в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

В этом заявлении нужно указать следующие данные: фамилию, собственное имя и отчество, дату рождения, гражданство. Если пара решит выбрать для себя одну фамилию на двоих, нужно об этом указать в заявлении.

Регистрацию брака может заверить непосредственный командир. Кроме того, для этого не обязательно присутствие жениха и невесты, главное — чтобы были заявления, также можно воспользоваться доступными средствами видеосвязи.

Если акт заверяет командир, то в документе обязательно нужно указать дату и место его составления, фамилии, имена и отчества, даты рождения жениха и невесты, их гражданство, а в случае избрания фамилии одного из них или присоединения к своей фамилии другой — также указать сведения об этом.

Акт направляет командир, который его составлял, в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для составления актовой записи о браке в бумажной форме и внесения сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Факт регистрации брака также может удостоверяться актом, составляемым руководителем учреждения здравоохранения, в котором находятся или работают один или оба молодоженах.

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