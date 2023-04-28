В Украине разрабатывают БПЛА-торпеды — Finance.ua

В Украине разрабатывают БПЛА-торпеды Сегодня 07:39 — Технологии&Авто

В Украине разрабатывают БПЛА-торпеды

Украинский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает беспилотные торпеды. Об этом сообщает «Милитарный». Разрабатывают несколько версий торпед. Один из прототипов уже представлен на выставке Brave1. Дальность хода этого подводного беспилотника должна составлять 2000 км. В случае глушения аппарат идентифицирует зону глушения.

Заявлено, что устройство может находиться до 3 месяцев в режиме ожидания. Автоматическое сканирование области аппарат производит 3D-сонаром, гидрофоном, камерой. Такое сканирование поможет производить минные карты для разминирование. Система наводки использует GPS или работает с помощью инерциальной системы навигации в условиях отсутствия GPS (под водой) или во время глушения сигнала. Аппарат идентифицирует цели с помощью видеокамер и тепловизионных камер и зрительно с помощью нейросети.

Система наведения включает пассивную гидролокацию — идентификацию и пеленгирование подводных и надводных объектов с помощью гидрофонной системы. Также включены ультразвуковые сонары (активная гидролокация) на близком расстоянии. Пеленгация и идентификация по размеру объектов.

В общей сложности разрабатывается три версии: TLK 1000 (4-12 метра); TLK 400 (4-6 метров); TLK 150 (2,5 метра). TLK 150 будет оснащен электродвигателем, будет иметь 100 км хода и способность нести до 20-50 кг взрывчатки. TLK 400 получит 500 кг взрывчатки и дальность хода 1200 км.

Portaltele По материалам:

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