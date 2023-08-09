В Украине разоблачили экс-нардепа и подельников в махинациях более чем на 1 млрд гривен на фондовой бирже — Finance.ua
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В Украине разоблачили экс-нардепа и подельников в махинациях более чем на 1 млрд гривен на фондовой бирже

Криминал
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В Украине разоблачили экс-нардепа и подельников в махинациях более чем на 1 млрд гривен на фондовой бирже
В Украине разоблачили экс-нардепа и подельников в махинациях более чем на 1 млрд гривен на фондовой бирже
Участники преступной группировки, которая легализовала более 1 млрд грн от махинаций на фондовой бирже, уведомлены о подозрении. Среди фигурантов — бывший нардеп, профессиональные участники фондового рынка и физические лица.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
«Прокуроры Офиса Генерального прокурора уведомили о подозрении народного депутата Украины VІІІ созыва в пособничестве в манипулированиях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, народный депутат Украины, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипулировании на фондовой бирже участникам фондового рынка», — сказано в сообщении.
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Такие действия привели к получению депутатом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн.
Кроме того, бывший нардеп совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах.
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«Раскрытая незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенными лицами инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена ​​на введение в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения. Такие средства в дальнейшем использовались национальными публичными деятелями и отражались в их декларациях имущественного положения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления», — говорят в Офисе генпрокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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