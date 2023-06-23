В Украине растет количество дел относительно квартирных краж — Finance.ua
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В Украине растет количество дел относительно квартирных краж

Криминал
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В Украине растет количество дел относительно квартирных краж
В Украине растет количество дел относительно квартирных краж
После того как украинцы начали возвращаться в свои заброшенные дома, начало расти и количество уголовных производств по фактам краж с проникновением в жилье. При этом правоохранителям все чаще удается находить потенциальных «домушников» и направлять обвинительные акты в отношении них в суды.
Об этом сообщает Опендатабот.

Сколько дел открыто

За пять месяцев 2023 года было открыто 1693 производства по фактам квартирных краж. Это — на 22% больше, чем за аналогичный промежуток времени в прошлом году, но в то же время более чем вдвое меньше, чем в январе-мае 2021 года.
В среднем в этом году в месяц регистрировалось 340 таких уголовных производств, в 2022 году — 290, а в 2021 году — 670.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Сколько вручено подозрений

Правоохранители стали чаще «ловить» вероятных квартирных воров. В 2023 году доля дел, по которым потенциальным злоумышленникам были вручены подозрения, составляет 75%, что в 1,8 раза больше, чем в течение пяти месяцев 2021 года.
Для сравнения тогда подозрения получили фигуранты 38% дел. В свою очередь, в январе-мае 2022 года этот показатель составил 41%.

Сколько дел передано в суд

Существенно увеличивается количество дел, которые после расследования были переданы на рассмотрение судей.
Так, по состоянию на конец мая текущего года их уже насчитывалось 1033, что составляет 61% всех учтенных производств. Вместе с тем в 2021 году доля таких дел составляла 33%, а в 2022 году — 28%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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