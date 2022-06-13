В Украине работают над созданием базы данных энергопотребляющей продукции — Finance.ua
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В Украине работают над созданием базы данных энергопотребляющей продукции

13.06.2022, 02:22Энергетика
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В Украине работают над созданием базы данных энергопотребляющей продукцииВ Украине работают над созданием базы данных энергопотребляющей продукции
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины в рамках закона «Об энергетической эффективности» работает над созданием базы данных энергопотребляющей продукции.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Указывается, что закон предусматривает внедрение европейских инструментов для повышения уровня энергоэффективности. Среди них — экодизайн и энергомаркировка оборудования и техники, что в свою очередь предполагает создание базы данных энергопотребляющей продукции в Украине.
«В эту базу будут включены товары, которые вводятся в обращение и на которые распространяются требования технических регламентов по энергетической маркировке энергопотребляемой продукции. Госэнергоэффективность будет формировать и вести эту базу на своем официальном вебсайте. Механизм ее функционирования разрабатывается», — уточнили в агентстве.
По мнению специалистов, ее создание обеспечит потребителей достоверной информацией о введенной в обращение энергопотребляемой продукции, классах энергоэффективности, указанных на этикетке, и других технических параметрах в информационном листе продукции, а также будет способствовать органам государственного рыночного надзора в выполнении ими своих обязанностей.
Как сообщалось, в настоящее время Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины также работает над внедрением Национальной системы мониторинга энергетической эффективности.
По материалам: Укрінформ
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