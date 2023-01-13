В Украине пытались легализовать незаконные застройки посредством взлома е-системы — Finance.ua

В Украине пытались легализовать незаконные застройки посредством взлома е-системы Сегодня 15:32 — Криминал

Через несанкционированный доступ к Единой государственной е-системе в сфере строительства ряд лиц пытались легализовать незаконные застройки и подделывать сертификаты аттестации архитекторов.

Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

По данным киберспециалистов СБУ, к организации афер причастны высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов и органов государственной власти, местного самоуправления, а также отдельных коммерческих структур.

Читайте также Во Львовской области разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие квартиры в новостройках

В СБУ объясняют, что речь идет не об обычном кибервзломе, который мог бы узаконить сотни «проблемных» застроек, возведенных с нарушением действующих требований и стандартов. В то же время схема была вовремя разоблачена и злоумышленникам не удалось взломать электронную систему.

Злоумышленники, как установили в СБУ, пытались незаконно получить деньги посредством подделки и продажи разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди раскрытых махинаций — незаконные регистрации объектов, где есть нарушения государственных строительных норм.

Также служба безопасности заявляет, что выявила схему выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. Для этого представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной компании свою электронную подпись для входа в систему, после чего злоумышленники получили доступ к незаконному редактированию ранее выданных сертификатов. В них меняли даты и персональную информацию «аттестованного» архитектора и продавали подделку заказчикам как новый документ.

«Департамент кибербезопасности СБУ предоставил соответствующие рекомендации специалистам Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации, которые позволили устранить бреши в электронной системе», — отметили в СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.