В Украине пытались легализовать незаконные застройки посредством взлома е-системы — Finance.ua
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В Украине пытались легализовать незаконные застройки посредством взлома е-системы

Криминал
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Через несанкционированный доступ к Единой государственной е-системе в сфере строительства ряд лиц пытались легализовать незаконные застройки и подделывать сертификаты аттестации архитекторов.
Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.
По данным киберспециалистов СБУ, к организации афер причастны высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов и органов государственной власти, местного самоуправления, а также отдельных коммерческих структур.
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В СБУ объясняют, что речь идет не об обычном кибервзломе, который мог бы узаконить сотни «проблемных» застроек, возведенных с нарушением действующих требований и стандартов. В то же время схема была вовремя разоблачена и злоумышленникам не удалось взломать электронную систему.
Злоумышленники, как установили в СБУ, пытались незаконно получить деньги посредством подделки и продажи разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди раскрытых махинаций — незаконные регистрации объектов, где есть нарушения государственных строительных норм.
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Также служба безопасности заявляет, что выявила схему выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. Для этого представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной компании свою электронную подпись для входа в систему, после чего злоумышленники получили доступ к незаконному редактированию ранее выданных сертификатов. В них меняли даты и персональную информацию «аттестованного» архитектора и продавали подделку заказчикам как новый документ.
«Департамент кибербезопасности СБУ предоставил соответствующие рекомендации специалистам Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации, которые позволили устранить бреши в электронной системе», — отметили в СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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