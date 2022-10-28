В Украине провели тест импорта электроэнергии из Европы — Finance.ua

В Украине провели тест импорта электроэнергии из Европы Сегодня 19:15 — Энергетика

В Украине провели тест импорта электроэнергии из Европы

«Энергетическая компания Украины» провела тестовую импортную поставку электроэнергии из Европы — из Словакии.

Об этом в комментарии Суспільному сообщили в пресс-службе компании.

С целью поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» провело первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт состоялся 27 октября 2022 года", — говорится в сообщении.

Право на осуществление импорта «Энергетическая компания Украины» получила в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям. Его 25 октября провел оператор национальной системы передачи НЭК «Укрэнерго».

В результате ракетных обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились, сказал генеральный директор «Энергетической компании Украины» Виталий Бутенко. Как государственный трейдер компания ищет возможности и инструменты, позволяющие снизить эти риски.

«Проведение тестовых поставок — часть этой работы. Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину — это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению», — сказал Бутенко.

«На базе компании будет создана современная трейдинговая платформа, которая позволит государству стать эффективным и конкурентоспособным игроком на энергетических рынках Украины, Европы, а в дальнейшем — на глобальных рынках энергоресурсов», — отметили в пресс-службе.

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