В Украине провели тест импорта электроэнергии из Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине провели тест импорта электроэнергии из Европы

Энергетика
17
В Украине провели тест импорта электроэнергии из Европы
В Украине провели тест импорта электроэнергии из Европы
«Энергетическая компания Украины» провела тестовую импортную поставку электроэнергии из Европы — из Словакии.
Об этом в комментарии Суспільному сообщили в пресс-службе компании.
С целью поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» провело первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт состоялся 27 октября 2022 года", — говорится в сообщении.
Право на осуществление импорта «Энергетическая компания Украины» получила в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям. Его 25 октября провел оператор национальной системы передачи НЭК «Укрэнерго».
В результате ракетных обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились, сказал генеральный директор «Энергетической компании Украины» Виталий Бутенко. Как государственный трейдер компания ищет возможности и инструменты, позволяющие снизить эти риски.
«Проведение тестовых поставок — часть этой работы. Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину — это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению», — сказал Бутенко.
«На базе компании будет создана современная трейдинговая платформа, которая позволит государству стать эффективным и конкурентоспособным игроком на энергетических рынках Украины, Европы, а в дальнейшем — на глобальных рынках энергоресурсов», — отметили в пресс-службе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.