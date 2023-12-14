В Украине провели проверки на предприятиях, которые задерживали зарплату — Finance.ua

В Украине провели проверки на предприятиях, которые задерживали зарплату Сегодня 16:12 — Личные финансы

В Украине провели проверки на предприятиях, которые задерживали зарплату

С 16 июня инспекторы труда провели меры контроля на 668 предприятиях-должниках по выплате заработной платы. Внесено 559 предписаний по устранению выявленных нарушений. 229 предприятий-должников погасили задолженность по выплате зарплаты на сумму 295,1 млн грн.

Об этом сообщил глава Гоструда Игорь Дегнера.

Дегнера напомнил, что после начала полномасштабного вторжения в Украину правительство приняло решение о прекращении на период военного положения проверок бизнеса, в частности, по вопросам законодательства о труде и охране труда.

«Однако во исполнение поручения Премьер-министра Украины относительно проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) по вопросам соблюдения законодательства о труде в части соблюдения сроков и первоочередности выплаты заработной платы на предприятиях, учреждениях, организациях и физических лиц-предпринимателей, начиная с 16.06.2023 инспекторы труда провели меры контроля на 668 предприятиях-должниках по выплате заработной платы, из которых 109 предприятий на дату проведения проверки погасили задолженность», — рассказал Дегнера.

Он отметил, что по результатам мер контроля инспекторами труда внесено 559 предписаний об устранении выявленных нарушений.

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«По требованию инспекторов труда 229 предприятий-должников погасили задолженность по выплате заработной платы на сумму 295,1 млн грн, то есть предприятия полностью или частично рассчитались с 16 359 работниками», — сказал Дегнера.

Глава Гоструда отметил, что военное положение не является причиной невыплаты заработной платы.

«Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда только тогда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы. Однако освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы. Наличие трудового договора при таких условиях намного упрощает процедуру получения задолженности по заработной плате путем обращения в суд и принудительного взыскания органами исполнительной службы», — рассказал Дегнера.

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УНН По материалам:

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