В Украине провели первую дистанционную реструктуризацию облигаций — Finance.ua
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В Украине провели первую дистанционную реструктуризацию облигаций

Фондовый рынок
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В Украине провели первую дистанционную реструктуризацию облигаций
В Украине провели первую дистанционную реструктуризацию облигаций
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о согласовании изменений в решениях об эмиссии целевых именных необеспеченных корпоративных облигаций ООО «Анева Индастри».
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Впервые общество провело общее собрание облигационеров во время войны для осуществления реструктуризации своих обязательств по выпускам облигаций.
Благодаря проведенному собранию эмитента удалось достичь согласия с облигационерами для установления новых сроков обращения и погашения облигаций.
Это хороший тренд, что в компаниях происходит цифровая трансформация их бизнес-процессов. Это значительно облегчает принятие решений для эффективной деятельности, особенно сейчас, во время войны. В частности, мы видим гибкость процессов и увеличение возможностей поиска компромиссов между должником (эмитентом) и кредиторами (владельцами облигаций)", — отметил Максим Либанов, Член НКЦБФР.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обращает внимание участников рынков капитала и организованных товарных рынков на дополненный перечень случаев остановки действия лицензии на ведение профессиональной деятельности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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