В Украине прогнозируют изменение структуры посевов в пользу менее затратных культур — Finance.ua
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В Украине прогнозируют изменение структуры посевов в пользу менее затратных культур

Сегодня 07:12Аграрный рынок
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В Украине прогнозируют изменение структуры посевов в пользу менее затратных культурВ Украине прогнозируют изменение структуры посевов в пользу менее затратных культур
Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) увеличили собственный прогноз относительно засеянных яровыми культурами площадей в 2022 году. Ожидается, что в этом году яровыми будут засеяны почти 14 млн га.
Об этом сообщает ассоциация УКАБ.
«Учитывая текущую ситуацию в Украине, в 2022 году может быть засеяно около 13,9 млн га площадей яровых культур, что составляет 75% от общих площадей до начала полномасштабной войны. Увеличение на 5% от предварительной оценки произошло прежде всего благодаря освобождению от временной оккупации Киевской, Черниговской, Сумской областей и некоторых территорий других регионов Украины», — говорится в сообщении.
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По данным аналитики, полноценная посевная кампания на освобожденных территориях невозможна из-за разрушения материальной базы сельхозпроизводителей, угона части сельхозтехники оккупантами, заминирования полей и путей, остатков снарядов, мин и техники на полях, а также нехватки работников и финансов для выполнения всех работ.
Прогнозируют в УКАБ и изменение структуры посевов в пользу менее затратных подсолнечника, сои, гречихи и других зерновых колосовых культур.
В целом ожидается, что площади посева ярового ячменя в 2022 году могут составить 906 тыс. га (-32% к общим площадям 2021 года), площади кукурузы сократятся до 3,8 млн га (-31%), подсолнечника ожидается 4,7 млн га (-28%), площади под соей увеличатся до 1,4 млн га (+12%).
Также значительны потери площадей под томатами, луком, баклажанами, перцем, горохом, горчицей и бахчевыми культурами, которые традиционно в значительной степени выращивались на юге и востоке Украины.
По материалам: Укрінформ
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