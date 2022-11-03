В Украине продолжают работать 900 иранских компаний — YouControl Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Пока над Украиной летают вражеские «шахеды», в стране продолжают работать около 900 компаний с иранским капиталом. За 2020 год эти предприятия сгенерировали более 350 млн грн чистого дохода.

Об этом говорится в исследовании аналитиков R&D центра YouControl.

«Для определения присутствия иранского капитала в украинских компаниях, аналитики YouControl исследовали официальные данные Единого государственного реестра по отношению учредителей и конечных бенефициаров украинских предприятий. В результате было обнаружено 863 компании с иранским капиталом: среди учредителей или конечных бенефициаров данных предприятий имеются граждане Ирана или же с иранской «пропиской», — говорится в сообщении.

Согласно последним известным данным за 2020 год, которые в прошлом году раскрыла Государственная фискальная служба, эти компании сгенерировали 351,8 млн грн чистого дохода от реализации продукции. При этом контролируя 431,4 млн грн активов баланса и зарегистрировав суммарный уставный капитал в размере 398,7 млн грн, добавляют в YouControl.

"Эти суммы свидетельствуют об относительно низком уровне прямого присутствия иранского капитала в деловом ландшафте Украины, поскольку каждая из топ 1000 крупнейших компаний Украины сгенерировала как минимум 1 миллиард гривен выручки за аналогичный период.

Однако, не стоит забывать, что иранский капитал ввиду многолетних международных санкций издавна был склонен скрываться за оффшорными косвенными цепочками собственности или же действовать в теневом секторе экономики вне периметра официального регулирования. Так что реальные масштабы присутствия иранского капитала в Украине могут быть значительно выше", — объясняют аналитики.

В исследовании говорится, что 661 иранская компания сконцентрирована в столице Украины — Киеве (77% от общего количества). На втором месте — Харьковская область, на третьем — Одесская. Замыкают первую пятерку регионов по присутствию иранского бизнеса Киевская и Днепропетровская области.

«То есть иранский капитал фокусируется вокруг крупнейших промышленных центров страны. Тогда как в западной части Украины таких компаний зарегистрировано меньше», — свидетельствуют результаты.

При этом иранские компании в основном занимаются в Украине неспециализированной оптовой торговлей. Соответствующий КВЭД указан как основной для 91 иранской компании (10.5% от общего количества).

Также относительно много компаний специализируются на деятельности в сфере строительства (5.3%), ресторанного бизнеса (5.0%), компьютерного программирования (4.5%).

Высокий удельный вес — у оптовых торговцев овощами и фруктами, туристических и дизайнерских агентств, а также у оптовых торговцев зерном, стройматериалами и топливом.

Економічна Правда По материалам:

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