В Украине продолжают работать 67% из существующих отделений банков — Finance.ua

В Украине продолжают работать 67% из существующих отделений банков

Сегодня 15:13 — Казна и Политика

В Украине во время военного положения продолжают работать 67% из существующих отделений банков.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук.

«На сегодняшний день работает в Украине более 2/3 отделений, которые работали до войны в системно-образующих банках. Не наблюдается никаких проблем в работе отделений в Западной и Центральной Украине», — сказал он.

В то же время, по его словам, есть большие проблемы с работой отделений в Чернигове, Киеве, Харькове и Херсоне, однако он отметил, что даже в этих регионах, несмотря на все, есть банки, которые обеспечивают работу своих отделений.

Член правления Ощадбанка Антон Тютюн подтвердил его слова и отметил, что 67% отделений (более 1 тыс.) и 70% банкоматов Ощадбанка продолжают работу.

По словам главы правления ТАСкомбанка Владимира Дубея, банк поддерживает работу 54 отделений и намерен в ближайший понедельник открыть новое отделение в Каменце-Подольском, а также планирует возобновить программы кредитования.

«На сегодня работает каждый день 120+ отделений банка.(...) Мы открыли недавно отделение в Харькове, оно какое-то время было закрыто. Мы работаем в Чернигове так, насколько можем работать. Мы уже не работаем в Мелитополе, потому что там была сложная ситуация, и мы были вынуждены закрыть те отделения», — сказала председатель правления Альфа-Банка Алла Комиссаренко.

По словам главы правления банка «Глобус» Елены Дмитриевой, 50% отделений банка работают, однако большинство киевских приостановили работу. «Глобус» также планировал открыть отделение 3 марта в Краматорске, однако перенес открытие.

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