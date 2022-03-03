В Украине продлили срок действия некоторых документов на период военного положения — Finance.ua
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В Украине продлили срок действия некоторых документов на период военного положения

Сегодня 10:30Казна и Политика
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В Министерстве внутренних дел заявили, что срок действия водительского удостоверения и некоторых других документов автоматически продлевается. Это связано с введением военного положения в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
Документы:
водительские удостоверения,
свидетельства о регистрации, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины.
В ведомстве отметили, что заменить их можно после отмены военного положения в стране и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД.
Кроме того, в Украине продлевают срок действия паспортов граждан для выезда за границу. Документ будет действовать в течение еще пяти лет.
По материалам: РБК-Україна
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