В Украине продлили срок действия некоторых документов на период военного положения — Finance.ua

В Украине продлили срок действия некоторых документов на период военного положения

Сегодня 10:30 — Казна и Политика

В Министерстве внутренних дел заявили, что срок действия водительского удостоверения и некоторых других документов автоматически продлевается. Это связано с введением военного положения в Украине.

Документы:

водительские удостоверения,

свидетельства о регистрации, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины.

В ведомстве отметили, что заменить их можно после отмены военного положения в стране и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД.

Кроме того, в Украине продлевают срок действия паспортов граждан для выезда за границу. Документ будет действовать в течение еще пяти лет.

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