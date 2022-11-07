В Украине презентовали концепцию бронемашины Inguar — Finance.ua

В Украине презентовали концепцию бронемашины Inguar Сегодня 01:50 — Технологии&Авто

В Украине презентовали концепцию бронемашины Inguar, Фото: Inguar Defence

Компания Inguar Defence , занимающаяся разработкой и испытаниями военного баги, показала иллюстрации перспективной модульной бронемашины Inguar с колесной формулой 4×4.

Никаких технических характеристик новой бронемашины Inguar, как и планов по ее производству, пока нет. Разработчики экспериментируют с возможностью оборудования бронированного авто различными видами вооружений.

Фото: Ингуар Дефенс

Бронированная машина Inguar имеет несколько видов вооружений: дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом ДШК, 6 гранатометных систем для дымовых гранат, позволяющих замаскировать позицию, боевой модуль с пушкой 30-мм и двумя противотанковыми комплексами «Амулет» от предприятия «Луч», аналогичными ПТРК «Стугна».

Компания показала и другие концепции с колесной формулой 6×6, имеющие реактивные пусковые установки калибра 122 мм и пусковые для ракет Brimstone, комплекс разминирования для этих машин, катапульту для запусков беспилотников с крыши машины и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Фото: Ингуар Дефенс

Впрочем, будут ли эти концепции доведены в серии, не известно, ведь в 2020 году компания Inguar уже представила свои концепции машин для военных, но дальше иллюстрации проект не развился. Тогда Вооруженным силам предлагалась легкая тактическая боевая машина с относительно низкой стоимостью и широким диапазоном применения.

Телеканал 24 По материалам:

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