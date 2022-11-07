В Украине презентовали концепцию бронемашины Inguar — Finance.ua
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В Украине презентовали концепцию бронемашины Inguar

Технологии&Авто
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В Украине презентовали концепцию бронемашины Inguar
В Украине презентовали концепцию бронемашины Inguar, Фото: Inguar Defence
Компания Inguar Defence, занимающаяся разработкой и испытаниями военного баги, показала иллюстрации перспективной модульной бронемашины Inguar с колесной формулой 4×4.
Никаких технических характеристик новой бронемашины Inguar, как и планов по ее производству, пока нет. Разработчики экспериментируют с возможностью оборудования бронированного авто различными видами вооружений.
Фото: Ингуар Дефенс
Фото: Ингуар Дефенс
Бронированная машина Inguar имеет несколько видов вооружений: дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом ДШК, 6 гранатометных систем для дымовых гранат, позволяющих замаскировать позицию, боевой модуль с пушкой 30-мм и двумя противотанковыми комплексами «Амулет» от предприятия «Луч», аналогичными ПТРК «Стугна».
Компания показала и другие концепции с колесной формулой 6×6, имеющие реактивные пусковые установки калибра 122 мм и пусковые для ракет Brimstone, комплекс разминирования для этих машин, катапульту для запусков беспилотников с крыши машины и комплекс радиоэлектронного противодействия.
Фото: Ингуар Дефенс
Фото: Ингуар Дефенс
Впрочем, будут ли эти концепции доведены в серии, не известно, ведь в 2020 году компания Inguar уже представила свои концепции машин для военных, но дальше иллюстрации проект не развился. Тогда Вооруженным силам предлагалась легкая тактическая боевая машина с относительно низкой стоимостью и широким диапазоном применения.
По материалам:
Телеканал 24
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