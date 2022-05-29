В Украине прекратят индексацию соцвыплат - прогноз — Finance.ua
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В Украине прекратят индексацию соцвыплат - прогноз

Сегодня 15:05Личные финансы
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В Украине прекратят индексацию соцвыплат - прогнозВ Украине прекратят индексацию соцвыплат - прогноз
На фоне войны с россией социальные выплаты в Украине будут выполняться вовремя, однако индексироваться пока не будут.
Такой прогноз в интервью Уніан озвучил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.
«Бюджетный дефицит увеличился в апреле до 3,1 млрд долларов, а доходы из регулярных источников были мизерными. В апреле страна смогла покрыть налоговыми, таможенными и другими регулярными поступлениями лишь 32 процента расходов общего фонда или 54 млрд гривен. Еще 13 процентов было покрыто за счет грантов, а остальные 54 процента — за счет заимствований», — подчеркнул экономист.
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Вышлинский также отметил, что бюджетная система выглядит более хрупкой, чем финансовая или экономика в целом.
«Бюджетная система выглядит более хрупкой, чем финансовая или экономика в целом. Похоже, что иностранная финансовая помощь в течение ближайших месяцев станет спасательным кругом для государства. Наш базовый прогноз исходит из того, что социальные выплаты будут выполняться вовремя, но пока индексироваться не будут», — заявил экономист.
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По материалам: УНІАН
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