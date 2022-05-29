В Украине прекратят индексацию соцвыплат - прогноз — Finance.ua

В Украине прекратят индексацию соцвыплат - прогноз

Сегодня 15:05 — Личные финансы

В Украине прекратят индексацию соцвыплат - прогноз

На фоне войны с россией социальные выплаты в Украине будут выполняться вовремя, однако индексироваться пока не будут.

Такой прогноз в интервью Уніан озвучил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

«Бюджетный дефицит увеличился в апреле до 3,1 млрд долларов, а доходы из регулярных источников были мизерными. В апреле страна смогла покрыть налоговыми, таможенными и другими регулярными поступлениями лишь 32 процента расходов общего фонда или 54 млрд гривен. Еще 13 процентов было покрыто за счет грантов, а остальные 54 процента — за счет заимствований», — подчеркнул экономист.

Читайте также Выплаты для некоторых переселенцев отменяются: кто получит

Вышлинский также отметил, что бюджетная система выглядит более хрупкой, чем финансовая или экономика в целом.

«Бюджетная система выглядит более хрупкой, чем финансовая или экономика в целом. Похоже, что иностранная финансовая помощь в течение ближайших месяцев станет спасательным кругом для государства. Наш базовый прогноз исходит из того, что социальные выплаты будут выполняться вовремя, но пока индексироваться не будут», — заявил экономист.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.