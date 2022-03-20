В Украине прекратили выплачивать «ковидную» тысячу: в чем причина — Finance.ua

В Украине прекратили выплачивать «ковидную» тысячу: в чем причина

Сегодня 08:05 — Личные финансы

В Украине прекратили выплачивать «ковидную» тысячу: в чем причина

Министерство цифровой трансформации Украины прекратило выплачивать 1000 гривен «єПідтримки» за вакцинацию против коронавирусной болезни. Согласно постановлению Кабмина так называемую «ковидную тысячу» прекратили выплачивать из-за изменения направления помощи.

Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Средства, выделенные для выплаты «ковидной тысячи», перепрофилированы. Теперь с этих расходов будут выплачиваться 6500 гривен наемным работникам, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из областей, где ведутся самые активные боевые действия.

В целом Министерство экономики должно выделить 21 905 млн гривен на программу «єПідтримка».

Пока это касается людей, живущих в областях, где ведутся самые активные боевые действия.

Начиная с 8 марта 2022 года, граждане в рамках «єПідтримки» могут получить 6500 грн помощи. Со вступлением в силу постановления о выплате 6500 гривен прием заявлений по программе 1 тыс. гривен прекращен.

Однако, по информации службы поддержки «Дія», граждане, которые уже оставили заявки до прекращения приема заявлений, деньги получат.

Справка Finance.ua:

сообщалось, что с 25 февраля 2022 года деньги с «єПідтримки» можно потратить на помощь украинской армии. А позже были сняты все ограничения — деньги можно тратить на любые продукты или товары.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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