В Украине представили новый автомобиль (фото) — Finance.ua

В Украине представили новый автомобиль (фото)

Завод спецтехники «Техкомплект» представил аварийно-ремонтный автомобиль на базе шасси Citroen Jumper с 7-местной кабиной. Машина будет работать в критической инфраструктуре.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.

«Что важно, данная спецтехника была в наличии на складе в Украине, поэтому автомобиль, которому необходимо как можно быстрее приступить к своим работам, был получен клиентом в минимальные сроки ожидания», — сообщили на предприятии.

Напомним, на украинском рынке Citroen Jumper предлагается с 2,0-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью 160 лошадиных сил. Мотор совмещается с 6-ступенчатой механической КПП.

Ранее сообщалось, что завод «Техкомплект» изготовил для региональной службы газа 104 новую аварийно-ремонтную машину на базе нового грузопассажирского автомобиля Citroen Jumpy.

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