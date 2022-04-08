В Украине предлагают снизить ставку НДФЛ для зарплаты до 9% — Finance.ua
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В Украине предлагают снизить ставку НДФЛ для зарплаты до 9%

Сегодня 09:01Личные финансы
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7 апреля 2022 года нардеп из фракции «Слуга народа» Алексей Устенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 7262 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о сохранении рабочих мест в условиях военного положения».
Почему эти изменения нужны? Учитывая значительную нестабильность экономических процессов в связи с вооруженной агрессией со стороны России — наблюдается значительный рост уровня неформальной безработицы, а также отток трудоспособного населения из Украины.
Так, после начала полномасштабного вторжения россии, работодатели стали массово оформлять наемным работникам долгосрочные неоплачиваемые отпуска.
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Дополнительным стимулом для неформального увольнения, кроме отмены проверок Гоструда на период военного положения, является значительная нагрузка на фонд оплаты труда. Эффективная ставка налога (с учетом ЕСВ) составляет 34%, что по сравнению с рынками рабочей силы зарубежных стран (Швейцария (21,8%), Канада и Великобритания (30,9%), США (31,7%), Япония (32,6%)) — абсолютно не конкурентоспособна.
Такие процессы приведут к полному дефициту бюджета, поэтому инициаторы законопроекта уверяют, что государству пора вмешаться в этот процесс, чтобы предотвратить кризис.

Что хотят изменить?

Проект предложен на период с 1 апреля 2022 года и до 31 декабря года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение:
  • установить ставку 9% на начисляемые (выплачиваемые, предоставляемые) доходы в виде заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорами;
  • установить ставку 5% для вновь созданного рабочего места на доходы в виде заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и гражданско-правовыми договорами.

Что это даст?

Цели законопроекта:
  • стимулирование для восстановления рабочего режима для наемных работников, которые перешли в режим долгосрочного неоплачиваемого отпуска;
  • содействие недопущению дальнейшего вынужденного увольнения наемных работников;
  • выведение из тени рынка труда;
  • стимулирование создания новых рабочих мест;
  • увеличение показателей поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц
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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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