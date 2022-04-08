В Украине предлагают снизить ставку НДФЛ для зарплаты до 9% — Finance.ua

В Украине предлагают снизить ставку НДФЛ для зарплаты до 9%

Сегодня 09:01 — Личные финансы

7 апреля 2022 года нардеп из фракции «Слуга народа» Алексей Устенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 7262 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о сохранении рабочих мест в условиях военного положения».

Почему эти изменения нужны? Учитывая значительную нестабильность экономических процессов в связи с вооруженной агрессией со стороны России — наблюдается значительный рост уровня неформальной безработицы, а также отток трудоспособного населения из Украины.

Так, после начала полномасштабного вторжения россии, работодатели стали массово оформлять наемным работникам долгосрочные неоплачиваемые отпуска.

Читайте также Как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты во время войны

Дополнительным стимулом для неформального увольнения, кроме отмены проверок Гоструда на период военного положения, является значительная нагрузка на фонд оплаты труда. Эффективная ставка налога (с учетом ЕСВ) составляет 34%, что по сравнению с рынками рабочей силы зарубежных стран (Швейцария (21,8%), Канада и Великобритания (30,9%), США (31,7%), Япония (32,6%)) — абсолютно не конкурентоспособна.

Такие процессы приведут к полному дефициту бюджета, поэтому инициаторы законопроекта уверяют, что государству пора вмешаться в этот процесс, чтобы предотвратить кризис.

Что хотят изменить?

Проект предложен на период с 1 апреля 2022 года и до 31 декабря года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение:

установить ставку 9% на начисляемые (выплачиваемые, предоставляемые) доходы в виде заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорами;

установить ставку 5% для вновь созданного рабочего места на доходы в виде заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и гражданско-правовыми договорами.

Что это даст?

Цели законопроекта:

стимулирование для восстановления рабочего режима для наемных работников, которые перешли в режим долгосрочного неоплачиваемого отпуска;

содействие недопущению дальнейшего вынужденного увольнения наемных работников;

выведение из тени рынка труда;

стимулирование создания новых рабочих мест;

увеличение показателей поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.