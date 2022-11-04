В Украине появится штаб для координации потребностей регионов во время зимы — Finance.ua
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В Украине появится штаб для координации потребностей регионов во время зимы

Казна и Политика
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Правительство Украины, системы ООН и USAID договорились о создании платформы и штаба для координации потребностей регионов для прохождения зимнего периода.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе координационной встречи между правительством Украины, системой ООН и Агентством США по международному развитию.
По словам Шмыгаля, правительство собрало потребности регионов для прохождения зимнего периода и нужды в гуманитарной помощи, и уже передало их системе ООН.
«Рассчитываем, что представители ООН в ближайшее время дадут ответ относительно возможности их обеспечения», — отметил Шмыгаль.
По его словам, приоритетными направлениями гуманитарной помощи для Украины являются, в частности, предоставление товаров первой необходимости наиболее уязвимым группам людей, расширение программ помощи, помощь с ремонтом жилья, обустройство бомбоубежищ и т.д.
Участники встречи договорились создать платформу и штаб по координации потребностей и провести следующую встречу в этом месяце.
Напомним, глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Саманта Павер, находясь в Украине, заявила, что USAID предоставит 55 млн долларов, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме на фоне развязавшейся рф жестокой войны.
По материалам:
Фінансовий клуб
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