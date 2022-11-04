В Украине появится штаб для координации потребностей регионов во время зимы — Finance.ua

В Украине появится штаб для координации потребностей регионов во время зимы Сегодня 19:32 — Казна и Политика

Правительство Украины, системы ООН и USAID договорились о создании платформы и штаба для координации потребностей регионов для прохождения зимнего периода.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе координационной встречи между правительством Украины, системой ООН и Агентством США по международному развитию.

По словам Шмыгаля, правительство собрало потребности регионов для прохождения зимнего периода и нужды в гуманитарной помощи, и уже передало их системе ООН.

«Рассчитываем, что представители ООН в ближайшее время дадут ответ относительно возможности их обеспечения», — отметил Шмыгаль.

По его словам, приоритетными направлениями гуманитарной помощи для Украины являются, в частности, предоставление товаров первой необходимости наиболее уязвимым группам людей, расширение программ помощи, помощь с ремонтом жилья, обустройство бомбоубежищ и т.д.

Участники встречи договорились создать платформу и штаб по координации потребностей и провести следующую встречу в этом месяце.

Напомним, глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Саманта Павер, находясь в Украине, заявила, что USAID предоставит 55 млн долларов, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме на фоне развязавшейся рф жестокой войны.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.