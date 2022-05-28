В Украине появится национальный оператор рынка горючего — Finance.ua

В Украине появится национальный оператор рынка горючего

Сегодня 10:18 — Энергетика

В Украине появится национальный оператор рынка горючего

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед НАК «Нафтогаз» задачу стать национальным оператором рынка горючего, чтобы не возникали вопросы касательно высоких цен.

Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью агентству «Интерфакс».

«Следует отметить, что идея не в том, что государство хочет монополизировать этот рынок. Но сейчас на рынке должен появиться мощный государственный игрок, к которому было бы полное доверие как со стороны государства, так и со стороны людей — с пониманием, что цены на этих заправках справедливы и честны», — пояснил Витренко.

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Он считает, что в связи с дефицитом бензина и скачком цен на горючее украинцы могли подумать, что это связано с «каким-то заговором участников рынка». При этом если определенная доля рынка будет принадлежать государству, то потребители, как считает глава НАК, сочтут, что цены на бензин обоснованны.

По его словам, для этого достаточно, чтобы госкомпания держала 15-30% долю рынка горючего.

«При совершенной конкуренции государство вообще не должно присутствовать на рынке, но когда конкуренция несовершенна, когда есть риск заговоров, злоупотребления и доминирования своим положением, в таких ситуациях появление государственного игрока позволяет сделать его ценовым лидером и отказаться от государственного регулирования цен», — считает Витренко.

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