В Украине появился первый NFT-музей — Finance.ua

В Украине появился первый NFT-музей

Сегодня 09:13 — Финтех и Карты

В Украине появился первый NFT-музей

В Украине запустили первый NFT-музей, который поможет рассказать правду о военных преступлениях России.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров

«Запустили первый в Украине NFT-музей войны. Он поможет распространить правду о российских военных преступлениях по отношению к украинцам. В NFT-музее сочетается блокчейн-технология, искусство и фиксация исторических фактов», — отметил он.

Проект реализовали Минцифры и украинское блокчейн-сообщество. Перейти в виртуальный музей можно на сайте

Произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены. Их может приобрести любой, а средства по продаже коллекции перечислят на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарную помощь Украине.

Выпуск первой части коллекции будет состоять из произведений украинских художников, а в следующие выпуски войдут произведения художников со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками, среди которых — Стефан Загмастер, Дэвид Карсон, Даниэль Ашрам.

«Весь мир должен знать о военных преступлениях РФ против Украины», — подчеркнул Михаил Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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