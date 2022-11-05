В Украине повысили штрафы за нарушения в использовании автономеров — Finance.ua
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В Украине повысили штрафы за нарушения в использовании автономеров

Технологии&Авто
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Кодекс об админнарушениях с 29 октября дополнен статьей 121-3 «Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств», соответствующие изменения внесены в Закон «О дорожном движении».
Об этом в Фейсбуке проинформировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
«Статья состоит из трех частей, устанавливающих ответственность за нарушение правил использования номерных знаков водителями транспортных средств», — уточнил Билошицкий.
По его словам, по части 1 статьи 121-3 КоАП водителей транспортных средств будут привлекать к ответственности за эксплуатацию автомобилей: без номерного знака; с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям; с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте; загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров.
Также по этой части статьи 121-3 водители транспортных средств будут привлекаться к ответственности за перевернутый или неосвещенный номерной знак; знак, закрытый другими предметами (в том числе прозрачными); с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию; преднамеренные действия, направленные на сокрытие номерного знака.
Санкция за нарушение части первой этой статьи предусматривает штраф в размере 1190 грн.
Частью 2 статьи 121-3 предусматривается введение админответственности за эксплуатацию транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы, ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта, Госспецсвязи или дипломатических представительств, консульств и других международных организаций, пользующихся полным и частичным иммунитетом.
Санкция за такие нарушения предусматривает штраф в размере 2550 грн.
Билошицкий добавил, что часть третья статьи 121-3 КУоАП предусматривает ответственность за повторное незаконное использование номерных знаков государственных органов и дипломатических учреждений в течение года. Санкция — штраф в размере 5100 грн с лишением права вождения транспортных средств сроком от 3 до 6 месяцев.
В то же время утрачивают силу положения о нарушениях, связанных с использованием номерных знаков, которые содержались в части шестой статьи 121 КУоАП.
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По материалам:
Укрінформ
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