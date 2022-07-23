В Украине построят завод по производству беспилотников Bayraktar — Шмыгаль — Finance.ua
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В Украине построят завод по производству беспилотников Bayraktar — Шмыгаль

Технологии&Авто
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В Украине построят завод по производству беспилотников Bayraktar — Шмыгаль
В Украине построят завод по производству беспилотников Bayraktar — Шмыгаль
В будущем в Украине будет построен завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
Он отметил, что правительство направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.
Кроме того, правительство утвердит привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере $4,5 млрд.
«Отдельно есть два решения по созданию новых индустриальных парков. Первый — это Хотин Invest. Второй — Энергия Буковины. Оба парка будут располагаться в Черновицкой области и будут способствовать развитию экономики государства и региона. За последние несколько недель это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка» , — сказал Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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