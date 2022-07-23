В Украине построят завод по производству беспилотников Bayraktar — Шмыгаль 23.07.2022, 00:44 — Технологии&Авто

В Украине построят завод по производству беспилотников Bayraktar — Шмыгаль

В будущем в Украине будет построен завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Он отметил, что правительство направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Кроме того, правительство утвердит привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере $4,5 млрд.

«Отдельно есть два решения по созданию новых индустриальных парков. Первый — это Хотин Invest. Второй — Энергия Буковины. Оба парка будут располагаться в Черновицкой области и будут способствовать развитию экономики государства и региона. За последние несколько недель это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка» , — сказал Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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