В Украине построят ядерный научный хаб — Finance.ua

В Украине построят ядерный научный хаб Сегодня 06:00 — Казна и Политика

В Украине построят ядерный научный хаб

В Славутиче будет построен Северо-украинский ядерный научный хаб для развития научной и бизнес составляющей атомной, а также поиска решений для развития зеленой энергетики в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Цель хаба — создать условия для развития научной и бизнес составляющей атомной, а также поиск решений для развития зеленой энергетики в Украине.

«Хаб позволит объединить усилия научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и энергетических компаний по созданию новых проектов атомных электростанций, решению проблем безопасности их эксплуатации, развитию смежной инфраструктуры», — отмечают в «Энергоатоме».

Кроме того, строительство такого центра будет способствовать развитию Чернобыльской АЭС, поиску путей дальнейшего применения отчужденных территорий, развитию зеленой энергетики на базе закрытой электростанции.

Хаб также будет рассматривать проекты по хранению и утилизации ядерных отходов, которые образуются в результате работы украинских атомных станций.

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