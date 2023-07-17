В Украине построят ядерный научный хаб — Finance.ua

В Украине построят ядерный научный хаб
В Славутиче будет построен Северо-украинский ядерный научный хаб для развития научной и бизнес составляющей атомной, а также поиска решений для развития зеленой энергетики в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
Цель хаба — создать условия для развития научной и бизнес составляющей атомной, а также поиск решений для развития зеленой энергетики в Украине.
«Хаб позволит объединить усилия научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и энергетических компаний по созданию новых проектов атомных электростанций, решению проблем безопасности их эксплуатации, развитию смежной инфраструктуры», — отмечают в «Энергоатоме».
Кроме того, строительство такого центра будет способствовать развитию Чернобыльской АЭС, поиску путей дальнейшего применения отчужденных территорий, развитию зеленой энергетики на базе закрытой электростанции.
Хаб также будет рассматривать проекты по хранению и утилизации ядерных отходов, которые образуются в результате работы украинских атомных станций.
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