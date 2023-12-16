В Украине построят самый масштабный на западе страны муниципальный парк — Finance.ua

В Украине построят самый масштабный на западе страны муниципальный парк Сегодня 03:35 — Казна и Политика

В Украине построят самый масштабный на западе страны муниципальный парк

Львовский городской совет подписал договоры аренды земли в промышленной зоне Сигнивка с управляющей компанией ООО Формация Сигнивка, входящей в состав Alterra Group.

Об этом сообщили в пресс-службе Alterra Group.

Речь идет о передаче в аренду пяти коммунальных земельных участков общей площадью 30 га для создания современного индустриального парка Формация. Львов станет первым муниципальным индустриальным парком такого масштаба в Украине.

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В Alterra Group подчеркнули, что главной миссией нового индустриального парка является содействие развитию экономики и использованию потенциала Украины на мировом рынке, а также содействие экономической трансформации страны от сырьевого производства к индустриальному посредством создания благоприятных условий для развития производственных предприятий.

«Новый индустриальный парк станет ключевым шагом в развитии города и станет важным местом для местной громады. Для его построения и интеграции в местность будет вовлечена группа урбанистов, а в рамках парка будут созданы лаборатории, коворкинги, стартап-студии, бизнес-инкубатор и пространства для обучения и практики местных жителей», — отметили в компании.

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В индустриальный парк планируется привлечь до десяти резидентов крупных предприятий и полсотни представителей малого и среднего бизнесов. Кроме того, на территории парка будет создана рекреационная зона с водоемом и общественный центр с учебным пространством, поликлиникой, выставочным залом, заведениями питания и торговли, а также детскими комнатами.

«Благодаря реализации этого проекта будет создано не менее 3600 рабочих мест. Деятельность индустриального парка по предварительной оценке приведет к росту налоговых поступлений в городской бюджет Львова на 250 млн грн в год, а также в государственный бюджет более чем на 430 млн грн, и превратит промышленную зону в центр технологического производства», — отметили в Alterra Group.

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НВ По материалам:

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