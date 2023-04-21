В Украине подтоплено более 9 тыс. га сельхозземель — Finance.ua

В Украине подтоплено более 9 тыс. га сельхозземель Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

В Украине подтоплено более 9 тыс. га сельхозземель

Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. Об этом сообщает По информации Гидрометцентра, в настоящее время наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территорииОб этом сообщает AgroTimes

Как сообщают в ГСЧС Украины, в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплены 9,138 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

В ведомстве отмечают: в настоящее время гидрологическая ситуация контролируется. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны.

Вместе с тем остаются подтопленными 1 564 домохозяйства (Черниговская — 474, Кировоградская — 323, Днепропетровская — 269, Киевская — 210, Черкасская — 181 и Полтавская — 107) и 330 домов (Днепропетровская — 170, Кировоградская — 29 и Полтавская — 2).

Нарушено транспортное сообщение с 30 населенными пунктами: Черниговская — 29 и Киевская — 1.

За сутки подразделениями ГСЧС: откачано 2 тыс. 995 куб. воды. (с начала работ — 15 тыс. 184), перевезено 228 человек (с начала работ — 1799).

С начала работ к ликвидации последствий половодья и помощи людям были привлечены 542 спасателя и 230 единиц техники. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

agronews По материалам:

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