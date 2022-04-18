В Украине подорожали крупы: какие сейчас цены — Finance.ua
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В Украине подорожали крупы: какие сейчас цены

Сегодня 07:07Личные финансы
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В Украине в апреле 2022 по сравнению с прошлым месяцем выросли средние цены на крупы.
Об этом сообщает «Минфин».
Так, по данным сайта, в марте килограмм гречки можно было купить в среднем за 50,81 грн, а сейчас — 59,25 грн.
Выросло в цене и пшено — с 23,32 грн за килограмм до 25,00 грн за килограмм.
Рис длинный в прошлом месяце стоил 44,18 грн/кг, а сейчас — 49,40 грн за килограмм. В то же время килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 36,77 грн до 29,20 грн.
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Напомним, рост потребительских цен в Украине в марте 2022 года ускорился до 4,5%.
При этом Кабмину, местным властям и военной администрации предлагают дать возможность фиксировать цены в отдельно взятых регионах. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: УНІАН
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