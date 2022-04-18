В Украине подорожали крупы: какие сейчас цены — Finance.ua

В Украине подорожали крупы: какие сейчас цены

Сегодня 07:07 — Личные финансы

В Украине в апреле 2022 по сравнению с прошлым месяцем выросли средние цены на крупы.

Об этом сообщает « Минфин ».

Так, по данным сайта, в марте килограмм гречки можно было купить в среднем за 50,81 грн, а сейчас — 59,25 грн.

Выросло в цене и пшено — с 23,32 грн за килограмм до 25,00 грн за килограмм.

Рис длинный в прошлом месяце стоил 44,18 грн/кг, а сейчас — 49,40 грн за килограмм. В то же время килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 36,77 грн до 29,20 грн.

Напомним, рост потребительских цен в Украине в марте 2022 года ускорился до 4,5%.

При этом Кабмину, местным властям и военной администрации предлагают дать возможность фиксировать цены в отдельно взятых регионах. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

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