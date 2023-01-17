В Украине почти за миллиард продали арестованный аммиак из рф — Finance.ua

В Украине почти за миллиард продали арестованный аммиак из рф
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) в ходе торгов реализовало более 32 тыс. тонн арестованного российского аммиака. Об этом сообщает пресс-центр АРМА.
В агентстве рассказывают, что более 27 тыс. тонн продукции, принадлежавшей стране-агрессору, были проданы за 913 млн грн. При этом отмечается, агентству еще не перечислили на депозиты деньги за реализованную ранее продукцию в размере 5 тыс. тонн.
«Вырученные средства АРМА вкладывает в военные облигации для финансирования оборонных потребностей Украины», — сказано в сообщении.
Каковы правовые пути для взыскания имущества россиян
В сентябре 2022 года опрошенные Фокусом эксперты говорили, что в Украине действуют несколько правовых путей для ареста и конфискации имущества, связанного со страной-агрессором. Например, управляющий партнер адвокатского объединения «Чудовский и партнеры», адвокат Игорь Чудовский указывает на принятый 12 мая 2022 года закон о конфискации имущества россиян и белорусов (№ 7194). Речь идет об изменениях, принятых в уже действующий в Украине Закон «О санкциях».
Отмечается, что правовой механизм обращения с активами, связанными со страной-агрессором, был предусмотрен законом «О санкциях» и предполагает следующий алгоритм:
- президент или Верховная Рада (с постановлением) или Кабинет министров (коллегиально) или Служба безопасности Украины или Национальный банк обращаются в СНБО по поводу блокирования российского актива;
- СНБО принимает решение;
- решение СНБО утверждается президентом;
- Минюст готовит необходимые документы по этому активу и обращается в ВАКС;
- ВАКС принимает решение о конфискации;
- обжалование, исполнение решения ВАКС.
В итоге российские активы в Украине ожидает конфискация, продажа и покрытие за счет вырученных средств части нанесенного агрессией россии ущерба.
В АРМА на запрос Фокуса сообщили, что в целом в Украине действуют три механизма, в рамках которых разыскиваются, арестовываются и конфискуются российские и белорусские активы:
- принудительное изъятие активов на основе решения СНБО и указа президента без решения суда;
- взыскание активов в пользу государства после наложения санкций после решения Высшего антикоррупционного суда;
- арест и конфискация активов по решению суда в рамках уголовных производств.
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