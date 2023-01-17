В Украине почти за миллиард продали арестованный аммиак из рф — Finance.ua

В Украине почти за миллиард продали арестованный аммиак из рф Сегодня 20:42 — Криминал

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) в ходе торгов реализовало более 32 тыс. тонн арестованного российского аммиака. Об этом сообщает пресс-центр АРМА.

В агентстве рассказывают, что более 27 тыс. тонн продукции, принадлежавшей стране-агрессору, были проданы за 913 млн грн. При этом отмечается, агентству еще не перечислили на депозиты деньги за реализованную ранее продукцию в размере 5 тыс. тонн.

«Вырученные средства АРМА вкладывает в военные облигации для финансирования оборонных потребностей Украины», — сказано в сообщении.

Каковы правовые пути для взыскания имущества россиян

В сентябре 2022 года опрошенные Фокусом эксперты говорили, что в Украине действуют несколько правовых путей для ареста и конфискации имущества, связанного со страной-агрессором. Например, управляющий партнер адвокатского объединения «Чудовский и партнеры», адвокат Игорь Чудовский указывает на принятый 12 мая 2022 года закон о конфискации имущества россиян и белорусов ( № 7194 ). Речь идет об изменениях, принятых в уже действующий в Украине Закон «О санкциях».

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Отмечается, что правовой механизм обращения с активами, связанными со страной-агрессором, был предусмотрен законом «О санкциях» и предполагает следующий алгоритм:

президент или Верховная Рада (с постановлением) или Кабинет министров (коллегиально) или Служба безопасности Украины или Национальный банк обращаются в СНБО по поводу блокирования российского актива;

СНБО принимает решение;

решение СНБО утверждается президентом;

Минюст готовит необходимые документы по этому активу и обращается в ВАКС;

ВАКС принимает решение о конфискации;

обжалование, исполнение решения ВАКС.

В итоге российские активы в Украине ожидает конфискация, продажа и покрытие за счет вырученных средств части нанесенного агрессией россии ущерба.

В АРМА на запрос Фокуса сообщили, что в целом в Украине действуют три механизма, в рамках которых разыскиваются, арестовываются и конфискуются российские и белорусские активы:

принудительное изъятие активов на основе решения СНБО и указа президента без решения суда;

взыскание активов в пользу государства после наложения санкций после решения Высшего антикоррупционного суда;

арест и конфискация активов по решению суда в рамках уголовных производств.

Фокус По материалам:

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