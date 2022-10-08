В Украине по-новому начали начислять отпускные — Finance.ua

В Украине по-новому начали начислять отпускные Сегодня 14:05 — Личные финансы

В Украине с 19 июля 2022 вступил в силу закон, обязывающий работодателя выплатить отпускные обязательно до начала отдыха.

Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по труду.

Как теперь начисляются отпускные

Уходящий в отпуск сотрудник должен получить выплату в полном объеме еще до начала отдыха. Трудовым или коллективным договором могут быть предусмотрены другие условия выплаты заработной платы в период отпуска. Однако нужно помнить о законах и стараться их соблюдать.

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«Как правило, условия договоров о труде по отсрочке причитающихся работнику выплат на более поздний момент считаются хуже по сравнению с условиями выплаты их в гарантированный законодательством срок или раньше», — сообщают в Гоструде.

Отпуск начинается сразу после полуночи последнего рабочего дня перед официальной датой отдыха. Поэтому выплата должна поступить работнику до этого времени.

Если не получили выплату вовремя

Чтобы избежать конфликтов с работодателем по выплате, нужно очень четко вычитать договор о труде и узнать абсолютно все о своих выплатах. Как будет начисляться заработная плата, сколько раз в месяц работник будет ее получать и в каких размерах, будут ли выплаты больничного и как сотрудник будет получать отпускные. Тогда вам не придется обращаться к исполнительным органам в случае задержки без объяснения или невыплаты ваших денежных средств.

Pro Гроші По материалам:

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