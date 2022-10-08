В Украине по-новому начали начислять отпускные — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине по-новому начали начислять отпускные

Личные финансы
100
В Украине с 19 июля 2022 вступил в силу закон, обязывающий работодателя выплатить отпускные обязательно до начала отдыха.
Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по труду.
Как теперь начисляются отпускные
Уходящий в отпуск сотрудник должен получить выплату в полном объеме еще до начала отдыха. Трудовым или коллективным договором могут быть предусмотрены другие условия выплаты заработной платы в период отпуска. Однако нужно помнить о законах и стараться их соблюдать.
Читайте также
«Как правило, условия договоров о труде по отсрочке причитающихся работнику выплат на более поздний момент считаются хуже по сравнению с условиями выплаты их в гарантированный законодательством срок или раньше», — сообщают в Гоструде.
Отпуск начинается сразу после полуночи последнего рабочего дня перед официальной датой отдыха. Поэтому выплата должна поступить работнику до этого времени.
Место для вашей рекламы
Если не получили выплату вовремя
Чтобы избежать конфликтов с работодателем по выплате, нужно очень четко вычитать договор о труде и узнать абсолютно все о своих выплатах. Как будет начисляться заработная плата, сколько раз в месяц работник будет ее получать и в каких размерах, будут ли выплаты больничного и как сотрудник будет получать отпускные. Тогда вам не придется обращаться к исполнительным органам в случае задержки без объяснения или невыплаты ваших денежных средств.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Pro Гроші
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.