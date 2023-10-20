В Украине планируют максимально упростить строительство мини-ТЭЦ во время войны — Finance.ua

В Украине планируют максимально упростить строительство мини-ТЭЦ во время войны Сегодня 09:33 — Энергетика

Кабинет министров планирует принять постановление об установке (строительстве) когенерационных установок во время военного положения. Строительство мини-ТЭЦ будет максимально упрощено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Проектом предполагается на период военного положения установку (строительство) когенерационных установок производить без:

отвода земельного участка,

соответствующей градостроительной документации,

получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка,

получения экспертного заключения по проектной документации на строительство объектов,

получения права на выполнение строительных работ;

проведения оценки влияния на окружающую среду.

Обоснование проекта

Как отмечается в проекте, субъекты хозяйствования в сфере теплоснабжения получат возможность реализовать проекты по установке (строительству) когенерационных установок в кратчайшие сроки.

«Это создаст условия для устойчивого прохождения отопительного периода 2023/24 года и обеспечения электропитания объектов критической инфраструктуры во время экстренных отключений электроснабжения, связанных с военной агрессией рф», — говорится в документе.

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