В Украине планируется увеличить поступления в экономику значительных инвестиций: что предлагает правительство — Finance.ua

В Украине планируется увеличить поступления в экономику значительных инвестиций: что предлагает правительство
Кабинет Министров Украины согласовал проект изменений в законодательство, призванных увеличить поступления в экономику значительных инвестиций.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, документ будет отправлен на рассмотрение и принятие Верховной Радой Украины.
«Решение по оптимизации закона о значительных инвестициях готовилось давно и в тесном сотрудничестве с представителями украинских и иностранных инвесторов. Главная цель — создать максимально благоприятный инвестиционный климат. В настоящее время это особенно актуально с учетом необходимости привлечения инвестиций в рамках реализации Плана восстановления Украины. Улучшение украинского законодательства в этой сфере, несомненно, увеличит интерес инвесторов к нашей стране», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Что предлагают
Законопроект предлагает расширить сферы, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями. Добавлено:
- деятельность в области информации и электронных коммуникаций;
- операции с недвижимым имуществом;
- операции в сфере производства энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования и систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения.
Для расширения круга вовлеченных в процесс инвестирования предлагается уменьшить размер инвестиций в инвестпроект, для реализации которого может предоставляться государственная поддержка. Это позволит приобщаться к инвестированию не только крупным предприятиям, но и средним.
Куда инвестировать во время войны 🧐
Инвесторам также будет предоставлена возможность приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы (подготовка документации, покупка земельного участка и т.п.) в объеме 25% от общего размера значительных инвестиций.
Законопроект устанавливает возможность и временные рамки для доработки поданных инвестором документов и специального инвестдоговора.
Согласно Закону Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» государство может оказывать поддержку таким инвестпроектам в форме:
- освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом;
- освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оборудования), ввозимого для реализации проекта;
- обеспечение преимущественного права землепользования участком государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на войну, у Украины есть сразу семь заявок от крупных инвесторов, которые сейчас готовы вкладывать средства, создавать новые рабочие места и экспортные поступления.
Справка Finance.ua:
- за первый месяц с момента запуска инвестиционной платформы Advantage Ukraine поступило более 250 запросов;
- на сегодняшний день подготовлены и представлены потенциальным инвесторам на платформе Advantage Ukraine предложения на сумму более 400 миллиардов долларов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью