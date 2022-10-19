В Украине планируется увеличить поступления в экономику значительных инвестиций: что предлагает правительство — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине планируется увеличить поступления в экономику значительных инвестиций: что предлагает правительство

Казна и Политика
77
В Украине планируется увеличить поступления в экономику значительных инвестиций: что предлагает правительство
В Украине планируется увеличить поступления в экономику значительных инвестиций: что предлагает правительство
Кабинет Министров Украины согласовал проект изменений в законодательство, призванных увеличить поступления в экономику значительных инвестиций.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, документ будет отправлен на рассмотрение и принятие Верховной Радой Украины.
«Решение по оптимизации закона о значительных инвестициях готовилось давно и в тесном сотрудничестве с представителями украинских и иностранных инвесторов. Главная цель — создать максимально благоприятный инвестиционный климат. В настоящее время это особенно актуально с учетом необходимости привлечения инвестиций в рамках реализации Плана восстановления Украины. Улучшение украинского законодательства в этой сфере, несомненно, увеличит интерес инвесторов к нашей стране», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Что предлагают

Законопроект предлагает расширить сферы, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями. Добавлено:
  • деятельность в области информации и электронных коммуникаций;
  • операции с недвижимым имуществом;
  • операции в сфере производства энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования и систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения.
Для расширения круга вовлеченных в процесс инвестирования предлагается уменьшить размер инвестиций в инвестпроект, для реализации которого может предоставляться государственная поддержка. Это позволит приобщаться к инвестированию не только крупным предприятиям, но и средним.

Куда инвестировать во время войны 🧐

Инвесторам также будет предоставлена возможность приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы (подготовка документации, покупка земельного участка и т.п.) в объеме 25% от общего размера значительных инвестиций.
Законопроект устанавливает возможность и временные рамки для доработки поданных инвестором документов и специального инвестдоговора.
Согласно Закону Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» государство может оказывать поддержку таким инвестпроектам в форме:
  • освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом;
  • освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оборудования), ввозимого для реализации проекта;
  • обеспечение преимущественного права землепользования участком государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на войну, у Украины есть сразу семь заявок от крупных инвесторов, которые сейчас готовы вкладывать средства, создавать новые рабочие места и экспортные поступления.

Справка Finance.ua:

  • за первый месяц с момента запуска инвестиционной платформы Advantage Ukraine поступило более 250 запросов;
  • на сегодняшний день подготовлены и представлены потенциальным инвесторам на платформе Advantage Ukraine предложения на сумму более 400 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.