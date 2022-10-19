В Украине планируется увеличить поступления в экономику значительных инвестиций: что предлагает правительство — Finance.ua

В Украине планируется увеличить поступления в экономику значительных инвестиций: что предлагает правительство Сегодня 12:02 — Казна и Политика

В Украине планируется увеличить поступления в экономику значительных инвестиций: что предлагает правительство

Кабинет Министров Украины согласовал проект изменений в законодательство, призванных увеличить поступления в экономику значительных инвестиций.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, документ будет отправлен на рассмотрение и принятие Верховной Радой Украины.

«Решение по оптимизации закона о значительных инвестициях готовилось давно и в тесном сотрудничестве с представителями украинских и иностранных инвесторов. Главная цель — создать максимально благоприятный инвестиционный климат. В настоящее время это особенно актуально с учетом необходимости привлечения инвестиций в рамках реализации Плана восстановления Украины. Улучшение украинского законодательства в этой сфере, несомненно, увеличит интерес инвесторов к нашей стране», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Что предлагают

Законопроект предлагает расширить сферы, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями. Добавлено:

деятельность в области информации и электронных коммуникаций;

операции с недвижимым имуществом;

операции в сфере производства энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования и систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения.

Для расширения круга вовлеченных в процесс инвестирования предлагается уменьшить размер инвестиций в инвестпроект, для реализации которого может предоставляться государственная поддержка. Это позволит приобщаться к инвестированию не только крупным предприятиям, но и средним.

Инвесторам также будет предоставлена возможность приступить к реализации проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы (подготовка документации, покупка земельного участка и т.п.) в объеме 25% от общего размера значительных инвестиций.

Законопроект устанавливает возможность и временные рамки для доработки поданных инвестором документов и специального инвестдоговора.

Согласно Закону Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» государство может оказывать поддержку таким инвестпроектам в форме:

освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом;

освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оборудования), ввозимого для реализации проекта;

обеспечение преимущественного права землепользования участком государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что, несмотря на войну, у Украины есть сразу семь заявок от крупных инвесторов, которые сейчас готовы вкладывать средства, создавать новые рабочие места и экспортные поступления.

Справка Finance.ua:

за первый месяц с момента запуска инвестиционной платформы Advantage Ukraine поступило более 250 запросов;

на сегодняшний день подготовлены и представлены потенциальным инвесторам на платформе Advantage Ukraine предложения на сумму более 400 миллиардов долларов.

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