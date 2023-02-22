В Украине планируется изменить правила лизинга автомобилей: первые подробности — Finance.ua

В Украине планируется изменить правила лизинга автомобилей: первые подробности Сегодня 09:39 — Личные финансы

В Украине планируется изменить правила лизинга автомобилей: первые подробности

В Украине могут измениться правила лизинга транспортных средств. Этот вопрос обсудили на онлайн-встрече представителей лизингового рынка и руководства Главного сервисного центра МВД.

Об этом сообщили на сайте ведомства.

На рабочей встрече представители рассмотрели вопросы регулирования отношений между лизингодателями, лизингополучателями и сервисными центрами МВД. Была обсуждена возможность назначения принадлежащих пользователям автомобилей, предоставляемых в пользование по договорам финансового лизинга.

В чем именно вопрос

В настоящее время вопросом внесения в реестр транспортных средств сведений о надлежащем пользователе автомобиля, предоставляемого в лизинг, занимаются сервисные центры МВД. Для этого процесса требуется физическое присутствие обеих сторон.

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Эксперты отметили, что в нынешних условиях владелец и пользователь часто находятся в разных местах, а ответственность за нарушение правил дорожного движения лизингополучателем ложится на владельца авто — лизингодателя. Поэтому могут происходить определенные разногласия.

Что предлагают? Теперь планируется внести изменение, которое позволит одному юридическому лицу назначать надлежащим пользователем другое юридическое лицо. Так оно сможет управлять соответствующими пользователями всего автопарка лизингодателя.

Справка Finance.ua:

украинцы могут передать право управления авто другому человеку через приложение «Дія»;

Для этого необходимо в приложении «Дія» перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт «Шеринг авто». Далее — пункт «Поделиться авто». Подробную инструкцию описали здесь.

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