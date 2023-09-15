В Украине пересмотрели выплаты военным — Finance.ua

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В Украине пересмотрели выплаты военным

Личные финансы
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В Украине пересмотрели выплаты военным
В Украине пересмотрели выплаты военным
В Украине пересмотрели выплаты некоторым категориям военнослужащих. Прибавки смогут получить раненые защитники и военные инструкторы.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
Правительством были внесены изменения в постановление № 168 от 28 февраля 2022 года «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».
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Предполагается, что руководителям и Инструкторам-преподавателям учебных частей, центров и подразделений ежемесячно будет выплачиваться вознаграждение от 15 до 30 тысяч гривен. Размеры дополнительных выплат будут зависеть от должности.
Также Кабмин пересмотрел выплаты раненым военным, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе с пересмотром через 6−12 месяцев и которые были засчитаны в распоряжение соответствующих командиров. Такие защитники будут получать зарплату по последней занимаемой должности в полном объеме без дополнительной премии.
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Также таким военным после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания ежемесячно будет выплачиваться оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.
Напомним, Министерство обороны Украины планирует ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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