В Украине ожидается дефицит ряда овощей: в НБУ назвали причины — Finance.ua
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В Украине ожидается дефицит ряда овощей: в НБУ назвали причины

Личные финансы
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В Украине ожидается дефицит ряда овощей: в НБУ назвали причины
В Украине ожидается дефицит ряда овощей: в НБУ назвали причины
Дожди, холода и нехватка овощехранилищ негативно повлияет на предложение некоторых овощей и фруктов на рынке.
Об этом сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.
«Ожидается снижение предложения лука и сезонных фруктов из-за дождливой погоды; дефицит тепличной продукции из-за холодов и дефицит ряда овощей из-за нехватки овощехранилищ», — сообщили в НБУ.
В то же время прогнозируется, что урожай гречки и картофеля будет достаточным для обеспечения внутренних потребностей.
При этом, как сообщается, почти закончена уборка ранних зерновых и рапса. «Урожай зерновых и зернобобовых на 45% меньше, чем в прошлом году, преимущественно из-за меньших площадей сбора», — сообщили в НБУ.
Также указано, что начата уборка кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы. Но из-за продолжительных осадков сбор урожая затягивается, указали в Нацбанке.
«В животноводстве продолжается оживление активности на фоне излишка кормов, отдельные предприятия наращивают поголовье свиней, пчеловоды ожидают высокий урожай меда», — отметили в НБУ.

Что будет с инфляцией в Украине

По материалам:
УНН
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