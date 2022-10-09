В Украине ожидается дефицит ряда овощей: в НБУ назвали причины — Finance.ua

В Украине ожидается дефицит ряда овощей: в НБУ назвали причины Сегодня 06:33 — Личные финансы

В Украине ожидается дефицит ряда овощей: в НБУ назвали причины

Дожди, холода и нехватка овощехранилищ негативно повлияет на предложение некоторых овощей и фруктов на рынке.

Об этом сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

«Ожидается снижение предложения лука и сезонных фруктов из-за дождливой погоды; дефицит тепличной продукции из-за холодов и дефицит ряда овощей из-за нехватки овощехранилищ», — сообщили в НБУ.

В то же время прогнозируется, что урожай гречки и картофеля будет достаточным для обеспечения внутренних потребностей.

При этом, как сообщается, почти закончена уборка ранних зерновых и рапса. «Урожай зерновых и зернобобовых на 45% меньше, чем в прошлом году, преимущественно из-за меньших площадей сбора», — сообщили в НБУ.

Также указано, что начата уборка кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы. Но из-за продолжительных осадков сбор урожая затягивается, указали в Нацбанке.

«В животноводстве продолжается оживление активности на фоне излишка кормов, отдельные предприятия наращивают поголовье свиней, пчеловоды ожидают высокий урожай меда», — отметили в НБУ.

УНН По материалам:

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