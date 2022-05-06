В Украине отпуск зеленой электроэнергии снизился более чем на 8% за первый месяц войны — Finance.ua

По его словам, если сравнивать по факту, то падение незначительное, но учитывая, сколько мощностей из-за войны не будет введено, показатель падения будет уже более существенным. Нынешние показатели Пилипенко объяснил приростом мощностей в 2021 году, а также приростом объема отпуска во всех регионах, кроме южного.
«Мы видим падение объемов только в южном регионе, которое составляет примерно 41%. Больше всего — в Запорожской и Херсонской областях, на уровне плюс-минус 70%. Но в Николаевской и Одесской видим даже рост на 15% и почти 38% соответственно», — описал ситуацию Пилипенко.
В то же время, на западе отпуск вырос почти на 70%, на севере почти на 54%, на востоке более 36%, в центре — почти на 10%.