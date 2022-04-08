В Украине отменили весенний призыв срочников — Finance.ua

В Украине отменили весенний призыв срочников

Сегодня 11:43 — Казна и Политика

В Украине отменили весенний призыв срочников

В Украине в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в связи с военной агрессией рф и с целью обеспечения обороны государства, поддержки боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 № 69/2022 О всеобщей мобилизации в государстве объявлена всеобщая мобилизация.

«При проведении в Украине всеобщей мобилизации, комплектование вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Следовательно, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет», — говорится в сообщении.

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