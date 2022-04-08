В Украине отменили весенний призыв срочников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Украине отменили весенний призыв срочников

Сегодня 11:43Казна и Политика
128
В Украине отменили весенний призыв срочниковВ Украине отменили весенний призыв срочников
В Украине в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что в связи с военной агрессией рф и с целью обеспечения обороны государства, поддержки боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 № 69/2022 О всеобщей мобилизации в государстве объявлена всеобщая мобилизация.
«При проведении в Украине всеобщей мобилизации, комплектование вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Следовательно, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Корреспондент.net
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.