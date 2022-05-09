В Украине ограничили экспорт ряда продуктов питания — Finance.ua

В Украине ограничили экспорт ряда продуктов питания

Сегодня 07:25 — Казна и Политика

В Украине ограничили экспорт ряда продуктов питания

Экспорт продукции, дефицит которой возможен в Украине, во время действия военного положения будет ограничен. Уже ограничен экспорт гречки, ржи и овса.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«В соответствующем решении правительства об обеспечении продовольственной безопасности в условиях военного времени заложена необходимость ежемесячно пересматривать балансы. Наше министерство это делает. И по тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт. Например, сейчас ограничен экспорт гречки, важной для хлебопекарной отрасли ржи, овса», — отметил Высоцкий.

Он также подчеркнул, что правительство мониторит ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию. И не будет регулировать вывоз тех товаров, которых в Украине накопились значительные остатки.

«Мы следим за ситуацией по тем позициям, на которые действует лицензирование экспорта, — это пшеница, сахар. Чтобы понимать, сколько их вывозится, и не давать вывезти больше, чем есть в избытке. Что касается, например, подсолнечного масла или кукурузы, которых у нас достаточно, здесь нет регулирования. Министерство фактически в ежемесячном режиме обновляет балансы и выносит на рассмотрение правительства вопросы того или иного регулирования, чтобы физически были доступны продукты прежде всего для потребления украинцами», — сказал заместитель министра.

Как сообщалось, Кабинет Министров утвердил план мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного положения. В частности, уполномоченным органам поручено регулярно отслеживать статистику баланса основных продуктов питания, формировать объемы закупки продовольственных товаров длительного хранения и обеспечивать их закупку, формировать список товаров критического импорта и т.д. Также отмечается, что государство и дальше, на период действия военного положения, будет регулировать объемы отечественной с/х продукции на экспорт.

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